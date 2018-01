Solidariedade no Dia das Crianças!

Por Carina Gonçalves – 12 de outubro de 2015

O dia das crianças para os alunos do Colégio Branca Alves de Lima – BAL teve um sabor diferente. Ao longo dos meses de setembro e outubro, a equipe de profissionais – direção, professores e colaboradores em geral – realizaram uma campanha de arrecadação de brinquedos novos e usados para serem doados em instituições assistencialistas em prol de crianças carentes, em São Paulo.

“Propomos aos nossos alunos a prática da cidadania e da solidariedade, ainda, na infância e adolescência. Pensamos que se cada um de nós fizer um pouquinho para ajudar o próximo, certamente teremos um amanhã melhor, digno e com oportunidades para todos”, comenta Vânia Lira, diretora do Colégio BAL.

Entre bonecas, carrinhos, bolas e outros muitos brinquedos, os alunos participaram da montagem de kits para serem entregues em mãos, por eles mesmos, às crianças que vivem nestas instituições. A primeira a receber os alunos, a direção e equipe de profissionais do BAL foi o Lar de Elisinha, pertencente ao Centro Comunitário Maranata SP, localizado na Zona Norte de São Paulo.

O encontro aconteceu no último dia 9 de outubro, no período da tarde e as crianças da instituição já estavam nos esperando com muita ansiedade e com muita felicidade. Entre os alunos que tiveram participação direta nesta ação estão os alunos Vitor Tamarindo, Nathália, Joyce, Lucas Sbragia e dos irmãos Pedro e Paula Gasparini – todos do ensino Fundamental I e II. “Adoramos a experiência”, comentaram os alunos.

Vejam nas fotos a alegria de nossos alunos que puderam contribuir para o nascer de um novo sorriso e troca de afeto entre eles e crianças carentes.

Continuamos com as arrecadações para esta instituição, só que agora pedimos além de brinquedos, roupas, calçados e materiais de cesta básica. Quem tiver interesse em colaborar é só entrar em contato com a unidade Bal – Ubiraci: 11-3935-3848 / ubiraci@colegiobal.com.br