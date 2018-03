Robótica Educacional II – A prática da teoria

Por Carina Gonçalves – 19 de agosto de 2015

Parece fácil, como montar um quebra cabeças ou apenas ligar as peças em suas cores e formatos. É… parece fácil, mas é muito mais do que isso. A robótica educacional estimula o conhecimento, provoca os sensores cognitivos e, também, promove entusiasmo entre os alunos.

Assim tem sido a rotina dos alunos do fundamental II, que ao longo do primeiro semestre puderam experimentar diversas aulas teóricas e práticas sobre os conceitos multidisciplinares da robótica educacional, que abrangem, por exemplo, física, matemática, geografia entre outras matérias.

Tendo como objetivo a integração dos alunos nas atividades, a aplicação e utilização de ferramentas adequadas (itens Knex) fizeram com que eles tivessem contato direto com o desenvolvimento (e compreensão) da rotação e transferência do movimento em sentido perpendicular (vertical).

“Como resultado, os alunos participaram coletivamente da criação dos movimentos e da intensidade giratória dos projetos, que até então estavam apenas na teoria. A cada etapa concluída, víamos nos olhos deles a animação e entusiasmo em querer expandir o conhecimento, em adquirir mais experiência e consequentemente envolverem-se mais nas aulas”, comenta Conceição Fidêncio, coordenadora pedagógica do fundamental II. Tanto que ao concluir o trabalho, os próprios alunos felicitaram o êxito e disseram “a prática da teoria” em nossas vistas.

Vejam o resultado abaixo: