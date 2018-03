Robótica Educacional – da teoria à prática

Por Carina Gonçalves – 14 de agosto de 2015

A robótica educacional é excelente para promover estudo de conceitos multidisciplinares, como física, matemática e geografia. Permite, em suas variadas aplicações, que os alunos sejam estimulados a interagir e a melhorar a criatividade, especialmente em seu senso cognitivo (percepção, atenção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem).

Os alunos da 1ª a 9ª série do ensino fundamental I e II, do Colégio Bal, praticam aulas semanais de robótica educacional desde o início do ano letivo, com a proposta de criar oportunidades e acessibilidade para projetos inovadores de educação tecnológica e com utilização de materiais sustentáveis.

Para isso, as crianças assumiram o comportamento de exploradores, baseados em desafios e na construção criativa de protótipos de pequenos robôs inteligentes, figuras e objetos do dia a dia, todos concebidos com materiais eletrônicos descartados, materiais recicláveis e, também, com itens da Knex (produtos específicos para o desenvolvimento do projeto).

Por exemplo, os alunos da 1ª a 3ª série do ensino fundamental puderam desenvolver suas habilidades de montagem de robôs com massa de modelar. O objetivo é fazer com que o aluno se desenvolva na prática, tenha o conhecimento da construção de um robô e possa atender a capacidade de elaboração para obter um aprendizado de como é feito. “Conseguimos trabalhar a desenvoltura do aluno a aprender sobre física, química e matemática”, comenta Daniela M. Coelho, coordenadora pedagógica (Fundamental I).

Já os mais grandinhos do 9º ano, utilizaram kits de montagem robótica, com mecanismos de ação, para desenvolver o projeto da Montanha Russa, com o professor Ricardo. Como resultado, os alunos se desenvolvem melhor em disciplinas como matemática e física, além de explorarem seus potenciais individuais e coletivos. “Trata-se de uma proposta inovadora, que oferece aos alunos novas atuações dentro do campo do conhecimento. Eles colocam em prática tudo o que aprendem na teoria e ao visualizar o resultado sentem orgulho e satisfação em participar de algo que, para eles, parecia impossível anteriormente.”, comenta Conceição Fidêncio, coordenadora pedagógica (Fundamental II).