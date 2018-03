Projeto Musicalização com Violão Popular – ênfase em prática orquestral

Por Carina Gonçalves – 25 de agosto de 2015





A música é universal, não distingue nacionalidade ou gênero. É reconhecida, inclusive, como ferramenta de aprendizado antes mesmo da alfabetização. Platão já dizia que “a música é o instrumento educacional mais potente que qualquer outro”. E desde sua afirmação, até os dias atuais, sabemos também que praticar a musicalidade é um excelente exercício para ativar o cérebro em diferentes formas de raciocínio.

No ambiente escolar, por exemplo, a aula de música educacional proporciona aos alunos melhoras significativas em seu desempenho cognitivo, pois trabalha o equilíbrio, a disciplina, a concentração, a prática de atividades coletivas e rítmicas, entre outros pólos importantes para o físico e psíquico, que facilitam a auto-expressão e a criatividade.

Os nossos alunos do ensino fundamental I e II estão engajados no Projeto Musicalização no BAL – Violão Popular, com ênfase em prática orquestral, com orientação e supervisão musical do professor Marcelo Campos.

“A cada nova aula é perceptível o desenvolvimento de cada um dos participantes, além da alegria em saber tocar no violão e até arriscar uma música preferida em casa ou no intervalo das atividades”, comentou Vânia Lira, diretora da unidade Ubiraci, que compõe as turmas do ensino fundamental.

O comprometimento das turmas é outra coisa que chama a atenção, pois as aulas estão sempre animadas e com a turma toda participando. Nas aulas há teoria e prática dos conceitos e estruturas sonoras, por meio da lousa-interativa, slides, vídeos e apostilas personalizadas. Podemos ver os resultados abaixo: