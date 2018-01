O lúdico, com o uso de diferentes tons, contribui para o desenvolvimento intelectual da criança, ainda, na primeira infância.

Por Carina Gonçalves – 24 de setembro de 2015

É na primeira infância que acontecem as principais mudanças no universo da criança, especialmente em seu desenvolvimento intelectual e cognitivo. E as cores podem ilustrar um pouco do que elas observam e entendem o mundo ao seu redor. Sabemos que os estímulos podem vir de diferentes maneiras como, por exemplo, por meio de livros coloridos (adequados para cada faixa etária), brinquedos e objetos com cores, formas e texturas diferentes, desenhos animados, filmes e luzes coloridas. Todos, quando apresentados para as crianças, proporcionam experiências marcantes para a sua vida, mesmo ainda quando bebês, pois já nesta vislumbram e se encantam com tudo o que é novo.

Na educação infantil, por exemplo, o contato com as cores se dá por meio de lápis coloridos, giz de cera, tintas (guache ou outras apropriadas para a idade) e canetinhas. Também, o uso de filmes infantis com movimento, sons e muitas cores são recursos que atraem a atenção dos pequenos e, ainda, servem como pano de fundo para a realização de atividades lúdicas e muito animadas.

Pensando nisso, o Colégio Branca Alves de Lima (BAL) apresentou para as crianças da educação infantil um filme sobre o personagem marítimo Nemo, ao qual abusa e usa de maravilhosas paisagens e cores vibrantes ao longo da história. Ao entrarem na sala de vídeo e se acomodarem no tatame, nossas crianças pereciam nem piscar, tamanha concentração na tela da TV. Como proposta pedagógica e educativa, a exibição do longa-metragem teve como resultado o projeto: “Meu Mundo tem Cores”.

Este projeto tem como objetivo estimular o reconhecimento das cores de uma forma divertida e atraente para que as crianças possam valorizar o meio ambiente, reconhecendo-o como “seu mundo particular”. Também, possibilita que elas identifiquem e nomeiem objetos comuns do seu dia a dia, assim como podem aprimorar o senso comum através de experiências positivas e fáceis de aplicar – dentro e fora do ambiente escolar.

Após o momento “cineminha”, os alunos participaram de diversas atividades, que entre algumas, tinha como proposta identificar no painel (feito com cartolina e colagens) cores e situações climáticas que experimentamos no cotidiano. Com igual importância, puderam exteriorizar a compreensão e entendimento da história através de pintura manual, que ao mesmo tempo oferecia o conhecimento da textura além das cores vibrantes e predominantes. Para os pequenos, foi uma diversão maravilhosa, regada de sensações e muitos sorrisos.

“Visamos estimular as crianças, ainda que bem pequenas, a observarem as cores que fazem parte do seu cotidiano, valorizando as belezas que o meio ambiente oferece. Trabalhamos as atividades lúdicas e pedagógicas, por meio de recursos diferenciados, propondo aos alunos várias possibilidades para a conquista de novas experiências e conhecimentos”, comenta Marcela Ramos, responsável pela unidade Chico de Paula.

Acompanhem abaixo as fotos: