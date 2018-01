Projeto Dia da Árvore –  para um amanhã melhor!

Com pequenas atitudes podemos mudar o futuro e manter o planeta mais verde

Por Carina Gonçalves – 21 de setembro de 2015

Cuidar da natureza deve ser um dos hábitos diários de todos nós. Cultivar uma árvore ou planta desde a semente é aprender na prática como funciona o ecossistema e os seus benefícios para o meio ambiente e para a qualidade de vida dos homens.

No dia em que se comemora o Dia da Árvore, 21 de setembro, orientamos nossos alunos sobre como podemos agir em prol do Planeta Terra e de tudo o que usufruímos dele. As árvores são apenas um dos bens mais importantes que precisamos preservar, pois possuem a função de renovar o oxigênio, de produzir alimentos e frutas para o homem e para diversas espécies animais, estabiliza a temperatura do local onde crescem, servem como abrigo e morada para diversos tipos de bichos, decoram jardins, casas, calçadas e praças públicas, além de muitas outras possibilidades que só nos beneficiam.

Para ilustrar o conteúdo aplicado, os alunos, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental participaram do projeto de conscientização e importância de preservar a riqueza natural do planeta: a árvore e a vegetação de forma geral. Todos receberam um copo descartável, com um pouco de algodão úmido dentro e sementes de girassol para acompanharem de perto como acontece a “germinação” e crescimento de um novo ser.

Durante a atividade aprenderam sobre os cuidados que devemos ter para com as árvores para a sua sobrevivência e proliferação, assim como devemos incentivar e participar de campanhas de reflorestamento e educação ambiental dentro e fora da escola. “Levar a informação para amigos, familiares e vizinhos já é um bom começo para uma ação do bem e a favor de todos”, comenta a coordenadora pedagógica Daniela M. Coelho.

Para que o futuro das árvores não seja comprometido é dever de cada um de nós dedicarmos um pouco de tempo para o meio ambiente. Com certeza teremos um futuro mais verde e ar limpo para se respirar. Nós já estamos fazendo a nossa parte. E vocês?

Acompanhe nas fotos a atividade lúdica dos alunos.