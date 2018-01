Projeto de química apresenta na prática fototropismo, germinação e geotropismo

Projeto Diferentes Folhas

Por Carina Gonçalves – 10 de setembro de 2015

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim como nós, seres humanos, as plantas também necessitam da luz solar para se desenvolverem e produzirem energia química, responsável pelo processo conhecido como fotossíntese, no qual a planta usa o gás carbônico (CO2), água (H2O) e luz para gerar oxigênio (O2) e glicose (C6H120) – também reconhecido como “processo oposto da respiração”.

Para algumas pessoas, por exemplo, aulas de química podem ser surpreendentes e estimulantes para a curiosidade e o aprendizado contínuo. Exatamente como tem acontecido nas turmas do Colégio Bal do ensino Fundamental I e II.

Os alunos do 3º ano participaram do projeto “Diferentes Folhas” e puderam aprender um pouco mais sobre o fototropismo (movimento de inclinação das plantas em direção à luz unilateral, devido ao crescimento mais intenso da face do vegetal que não está voltada para a fonte de luz) e a fotossíntese (que produz glicose, o carboidrato mais importante da biologia, que é armazenada, e oxigênio, que é liberado).

Também, compartilharam uma experiência sobre o geotropismo (crescimento orientado em resposta à gravidade) e sobre a germinação (processo inicial do crescimento de uma planta a partir de um corpo em estado de vida latente, que pode ser uma semente ou um esporo).

“Os alunos adoram participar de aulas práticas, especialmente de ciências e química. Quando os experimentos são possíveis de serem vistos em poucos dias o entusiasmo e a busca pelo conhecimento contínuo deles aumenta e são externados para os familiares e amigos. O que comprova o sucesso das atividades.”, finaliza Daniela M. Coelho, coordenadora pedagógica do ensino fundamental I.

Para conhecer as diferentes texturas, formatos e espécies de plantas e suas folhagens, os alunos realizaram colagens e painéis naturais para ilustrar as explicações e debates sobre a diversidade da nossa Flora brasileira.