Projeto Ciranda do Livro do Colégio BAL propõe atividades prazerosas aos alunos

A leitura como ferramenta para o aprendizado

Por Carina Gonçalves – 04 de março de 2016

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A leitura quando se torna uma ação agradável vira hábito. E é exatamente o que acontece com os alunos do Colégio BAL, que participam mensalmente do projeto “Ciranda do Livro”, ao qual consiste na escolha de um título na biblioteca, feita pelo aluno e de acordo com a sua preferência, para leva-lo para casa e ler com a família.

Depois da leitura, o aluno registra em uma folha de atividade o que mais gostou da história, dos personagens e ilustrações, sempre expressando seus sentimentos e emoções por meio de narrações e até desenhos. Após a atividade feita em casa, o aluno compartilha com os colegas de sala suas experiências com o livro e seu contexto.

“A leitura é um recurso valioso e agradável para a predisposição ao aprendizado. Ao ler com a criança, o adulto deve encorajá-la em suas tentativas, ajudando-a sempre que for preciso. O mais importante é que a leitura seja uma experiência prazerosa para ambos”, comenta Vânia Lira, diretora do Colégio BAL.

Os alunos do Colégio BAL aguardam ansiosos pela escolha do livro que poderão compartilhar em família e, muitos deles, indicam outros títulos para os colegas lerem em outros momentos fora da escola.

Vejam nas fotos a felicidade dos alunos na escolha pelos títulos:

Dicas para incentivar a leitura desde cedo nas crianças: