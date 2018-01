Primavera – Estação das Flores que Inspiram!

Por Carina Gonçalves – 25 de setembro de 2015

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estação que antecede o verão oferece exemplos de vida e renascimento das flores e das plantas

Cores que inspiram e renovam as energias das pessoas, dos ambientes e da natureza. A primavera, que teve início no dia 23 de setembro e termina em 21 de dezembro no Hemisfério Sul, é a estação climática do ano considerada como a mais bela de todas, especialmente, pela diversidade de florescimento de árvores e plantas, algumas com perfumes inebriantes e marcantes.

No Colégio Branca Alves de Lima, todos os alunos, prepararam uma recepção belíssima para a chegada da Primavera. Entre os projetos, por exemplo, no Bal Kids, foram preparados painéis coloridos, vasos de flores com materiais recicláveis e muitos enfeites que mudaram o cenário e o clima dos ambientes. As crianças puderam exercitar o respeito, a cumplicidade e coletividade na realização dos belíssimos ornamentos.

“Para as crianças é um momento de êxtase participar de atividades lúdicas e educativas. Também, eles sentem uma mescla de ansiedade com ternura, pois sabem que estamos próximos das férias do verão e das festividades de final de ano”, comenta Gleisse D. Penha.

Após as atividades, os alunos contribuíram para a distribuição dos enfeites nas laterais das escadas, colagem de personagens típicos da estação nas paredes, confecção de flores com deliciosas balas de goma e distribuição de sorrisos e carinho entre as turmas.

Vejam abaixo os registros de nossas atividades “floridas e coloridas”.





Curiosidades:

Durante a primavera o dia e a noite, igualmente, possuem a mesma duração de tempo na linha do equador. E com o decorrer das semanas, antecedendo o verão, o dia aumenta e a noite vai encurtando um pouco, aumentando, assim, a insolação do hemisfério que receberá a estação mais quente. Para muitos, o momento de férias e diversão, já que podemos aproveitar praias, campos, parques e clubes.

Na Primavera do hemisfério sul, os oceanos meridionais ainda estão frios e vão aos poucos aquecendo, fazendo a Primavera ter temperaturas amenas ao longo desta estação. Mas na do hemisfério norte, por ser maior a parte continental, as temperaturas costumam aumentar mais rapidamente.