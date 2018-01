Parceria entre Instituto Germinare e BAL já começou

O Colégio BAL é a primeira instituição de ensino particular da região da Freguesia do Ó em parceria com a Escola Germinare





O Colégio BAL tem o prazer de informar que, nesta semana, fechou parceria com o Instituto/Escola Germinare, ao qual possui um excelente programa de educação focada em lideres e gestores de negócios e que segue padrões similares aos já aplicados para os nossos alunos como, por exemplo, o Projeto Jovem Empreendedor – SEBRAE, aulas diárias de inglês, aulas de robótica, lousas interativas, entre outras ações. Desta forma, o BAL é a primeira escola particular da região da Freguesia do Ó parceira do Instituto/Escola Germinare.

O Colégio BAL é uma nova opção para os alunos que desejam participar do rigoroso processo seletivo de vagas do Instituto/Escola Germinare. A partir de abril de 2016, a Escola Germinare adotara como critério de seleção a busca por alunos com o perfil de potenciais líderes e gestores de negócios ainda cursando o 5º ano do ensino fundamental nas escolas parceiras da instituição. Segundo a direção da Germinare, os alunos que demonstrarem aptidões, talentos e a motivação para ingressarem neste projeto, serão convidados a participar do processo de admissão.

No Colégio BAL os alunos já estão familiarizados com ações e projetos que exigem comprometimento, disciplina e desenvolvimento de suas aptidões e talentos, haja visto nossos resultados nas feiras de empreendedores, sarais literários, cafés filosóficos, assim como o desempenho evolutivo nas aulas diárias de inglês. “Sabemos que hoje, além de qualificação, nossas crianças precisam ser estimuladas em seus talentos, exatamente o que propomos no Colégio BAL. A parceria aconteceu para somar forças e oferecer excelência para os futuros executivos e empreendedores do nosso país”, comenta Vânia Lira, diretora do BAL.

Se você possui uma criança cursando ensino básico, com idade inferior a 10 anos e que deseja participar do processo seletivo do Instituto/Escola Germinate, conheca o excelente trabalho do Colégio BAL, do ponto de vista educacional e visão empreendedora para contribuir positivamente no futuro acadêmico do seu filho (a). Para saber como é o processo seletivo do Instituto/Escola Germinare, acesse o site: http://www.escolagerminare.org.br

Sobre o Colégio BAL: Com quase vinte anos de existência e quatro unidades distribuídas na região da Freguesia do Ó, e com a nova sede do ensino fundamental localizada na Rua Antonieta Leitão, 156, próximo ao Largo do Cliper, o Colégio Branca Alves de Lima (Colégio BAL) é considerado como uma das melhores escolas da Zona Norte de São Paulo. Tais conceitos foram conquistados por meio dos resultados e estímulos aplicados aos alunos com seus profissionais capacitados e pelas plataformas educacionais baseado no Sistema Mackenzie de Ensino. Venha nos conhecer, agende uma visita e surpreenda-se. Para conhecer mais acesse: www.colegiobal.com.br

Sobre o Instituto/Escola Germinare: O Instituto/Escola Germinare tem como missão formar líderes e gestores em negócios preparados de maneira efetiva, por meio de uma seleção de potenciais talentos e de uma educação de alta qualidade, conectada com a realidade empresarial, voltada para o desenvolvimento de habilidades de liderança, orientação para resultados, capacidade de inovação, visão sistêmica e conduta ética.

