O sabor do aprendizado

Culinária – Banana da alegria

Por Carina Gonçalves – 04 de setembro de 2015

Oferecer frutas e alimentos saudáveis, ainda desconhecidos, para as crianças na primeira infância, pode ser um desafio e tanto. Alguns aceitam mesmo antes de experimentar. Mas há outros que torcem o nariz e não querem se quer segurá-lo na mão. Acontece dentro de casa, na escola e até nos restaurantes. Quem nunca passou por isso?

Porém, no Colégio Branca Alves de Lima (BAL) as crianças são inseridas no plano de alimentação saudável, que agrega diversas atividades aos alunos do maternal ao ensino fundamental I e II, já nos primeiros dias de aula. O que garante alegria e muita vontade de participar de eventos que envolvem culinária na escola. “É uma maneira de oferecer alimentação saudável, com alegria e participação de todos”, comenta Cristiane Silva, diretora da unidade Brito Peixoto.

No último dia 3 de setembro, por exemplo, os alunos da educação infantil puderam participar da atividade “Culinária – Banana da Alegria”, nome indicado por eles durante o processo de experimentação na prática. Muitos se lambuzaram e pediram até para repetir, além das expressões de surpresa e aprovação.

Os alunos recebiam uma banana espetada em um palito (como um sorvete natural) e tinham a liberdade de escolher em qual dos molhos saborosos dispostos na mesa mergulhariam a fruta. É de dar água na boca e dedo melecado de tão gostoso que foi a experiência com e para eles.

“Molhos, cores, frutas e uma boa dose de animação foram os ingredientes para uma verdadeira festa! Falar sobre frutas e doces sempre causa contentamento para as nossas crianças. Nesta atividade, nossos alunos aprenderam e trocaram ideias sobre a importância de não se privar dos alimentos e consumi-los modernamente. Foi um sucesso.”, comenta Gleisse D. Penha, coordenadora pedagógica da educação infantil.

Vejam nas fotos a alegria da turma em participar, além de ser uma atividade deliciosa: