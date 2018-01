O lúdico como aprendizado – aulas de inglês

O lúdico como aprendizado eficaz nas aulas de inglês do BAL

Por Carina Gonçalves – 02 de setembro de 2015

A aula de inglês diária é um “acontecimento” para os alunos do ensino Fundamental I e II do Colégio Branca Alves de Lima. Eles ficam ansiosos e quando a professora Natasha inicia a aula, todos participam com satisfação. “Essa é a rotina vista em sala de aula, nos últimos meses, após a reformulação do sistema de ensino do segundo idioma aplicado aqui no BAL. Eles aprendem e ao mesmo tempo se divertem, resultando em um ensino eficaz, motorizado ou assimilado para a vida toda”, comenta Daniela M. Coelho, coordenadora pedagógica do ensino fundamental I. Essa opinião também é compartilhada por Conceição Fidêncio, coordenadora pedagógica do ensino fundamental II. “Nossos alunos estão mais seguros e interessados nas aulas. Muitos gostariam de ter mais tempo na grade curricular”, ressalta.

Entre as atividades aplicadas nas últimas semanas, destacamos algumas para serem exemplos de como a metodologia aplicada tem sido bem sucedida entre os alunos e, principalmente, para a absorção e compreensão do idioma inglês, que garantirá conhecimento para a vida e não momentâneo ou memorizado. Acompanhem as atividades descritas abaixo:

– “Mime Game” como atividade para o ensino fundamental I

Os alunos do 1ºB, 2ºA e do 2ºB jogaram o “mime game” orientados pela Teacher Nathasha. Cada um recebeu um papelzinho, que foi colocado em sua testa ou nas costas, e nele continha o nome de um animal, brinquedo ou objeto em inglês. Todos os participantes poderiam ver o que estava escrito nos coleguinhas, mas o escolhido por mais que tentasse, não conseguia ver. O jogo consiste em fazer cada participante adivinhar a palavra por meio de perguntas feitas aos amigos que estavam lendo. Porém as únicas respostas possíveis ditas por eles eram “YES” ou “NO”. Todos se divertiram muito nesta atividade.

– “Picnic com a turma”

O 3º ano aprendeu sobre as três principais refeições (meals) diárias realizadas durante o dia: Breakfast (café da manhã), lunch (almoço) e dinner (jantar). Com isto em mente, a Teacher Nathasha idealizou um lanche comunitário de café da manhã para eles. Cada um trouxe um dos itens requeridos e tomaram um delicioso lanche, seguido de uma brincadeira, Dead or alive (vivo ou morto). “Adoramos esta atividade em grupo”, comentou alguns alunos simultaneamente.

– “Concurso de Dublagem em Inglês”

Lip Synch Contest – Concurso de dublagem. O concurso consiste em duplas ou trios, que escolhem de comum acordo uma música para dublar e performar. As regras: ganha quem melhor desempenhar a tarefa proposta. Nesta atividade, todos puderam mostrar seu “lado artístico”, além de se divertirem muito.

Após, os vencedores de cada grupo se colocaram a frente da sala para que os colegas pudessem escolher um campeão. A atividade teve como proposta o contato com a língua inglesa e a articulação perfeita das palavras por meio da música, que agrada a todos.

Seguem as fotos na ordem dos eventos citados acima:

“Mime Game”

“Dublagem”

“Picnic”