O Colégio BAL incentiva a participação familiar na vida dos alunos

Por Carina Gonçalves – 15 de fevereiro de 2015

Estimular a imaginação das crianças é tão importante quanto oferecer uma alimentação saudável e de qualidade. Assim como, também, é fundamental oferecer momentos de lazer recheados de brincadeiras, passeios, carinhos e sugestões para que eles iniciem o processo de observação sobre as coisas que os cercam. Entre os exemplos, podemos mostrar as diferentes cores, formas e texturas de árvores que estão plantadas no quintal da casa, na calçada ou mesmo nos parques. A partir daí, por meio de um exercício simples e agradável, os pais podem iniciar o processo de questionamento sobre como a natureza funciona e quais as possibilidades que ela oferece para os animais e as pessoas.

Nós do Colégio BAL indicamos que todos os pais e familiares, sempre que possível, participem da vida de seus filhos, mesmo que por apenas uma ou duas horas no dia a dia. Desta maneira, as crianças se sentirão seguras e amadas (em outras palavras assistidas integralmente) para buscar, em suas potencialidades, novos caminhos para o conhecimento e formas de conquistar seus objetivos.

Brincar, ler, cantar e dançar em família é uma boa maneira de educar e, ao mesmo tempo, criar uma relação harmoniosa entre todos, fortalecendo os vínculos afetivos e, principalmente, a confiança e segurança no apoio mútuo. Essas são algumas das propostas aplicadas e indicadas para os alunos do Colégio Branca Alves de Lima – Bal.

Procuramos criar uma relação de amizade, carinho e confiança entre os alunos, pais, professores e colaboradores, tornando-nos uma grande família feliz. Em abril teremos um encontro no Parque com os familiares para confraternizarmos e trocar experiências entre amigos.