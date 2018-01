No Colégio BAL os alunos são, também, escritores bilíngües!

A atividade de inglês da turma do primeiro ano resultou em uma obra

Por Carina Gonçalves – 01 de julho de 2016

No Colégio Bal os alunos são estimulados à leitura desde a educação infantil. No ensino fundamental, quando já estão alfabetizados, eles são instigados a criarem suas próprias histórias, tanto nas aulas de português, como também, nas aulas de inglês.

Em uma das atividades propostas na aula de inglês, que acontece todos os dias, os alunos foram desafiados a construírem um livro com suas próprias histórias e interpretações. O resultado foi melhor do que o esperado e mostrou que eles são capazes de pensar em dois idiomas.

“The students made their own counting books.The objective was to make the students think and write about numbers and classroom objects”. Says teacher Vinicius.

“Os alunos fizeram seus próprios livros de contar. O objetivo era fazer os alunos pensarem e escreverem sobre números e objetos da sala de aula”, comenta o Professor Vinicius.

Vejam abaixo alguns de nossos autores mirins: