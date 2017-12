Educação Financeira e Empreendedorismo no Colégio BAL

Por Carina Gonçalves – 23 de novembro de 2015





É desde cedo que se aprende o valor do trabalho e do consumo consciente

“Prepara-te para o que quiseres ser!”. Estas palavras são de um provérbio alemão que nos impulsiona a refletir sobre como devemos nos planejamos para conquistar um objetivo, em qualquer âmbito – pessoal ou profissional. Ainda, ressalta que é muito importante nos prepararmos em todos os sentidos, inclusive financeiramente, para que os sonhos saiam do papel e não se tornem pesadelos reais.

Pensando nisso, o Colégio Branca Alves de Lima (BAL) realiza, todos os anos, o projeto “Jovens Empreendedores”, do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), com o objetivo de oferecer educação financeira e de empreendedorismo aos seus alunos já no ensino fundamental I e II. As crianças são inseridas no curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), educação empreendedora, que incentiva os alunos para a busca de novos aprendizados, trabalho em equipe e autoconhecimento. Desta forma, o ensino/aprendizagem atua como transformador na vida de cada aluno, assim como para as equipes, incentivando-os ao desenvolvimento de habilidades, comportamentos empreendedores e quebra de paradigmas.

Seguindo os quatro pilares de educação propostos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), o programa procura apresentar práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender e o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gerência da própria vida (pessoal, profissional e social). Assim, o envolvimento dos jovens estudantes se dá, também, no ato de fazer, pensar e aprender, características essenciais de empreendedores.

Para a edição deste ano de 2015, os alunos do ensino Fundamental I e II, participam e expõe seus trabalhos lúdicos desenvolvidos, ao longo do ano letivo, durante a “Feira de Empreendedorismo – SEBRAE”, realizada no Colégio BAL no dia 28 de novembro de 2015, das 9h às 13h. Os produtos serão vendidos entre R$ 1,00 a R$ 20,00. Também, haverá arrecadação de roupas, calçados e alimentos para ações sociais.

Conheçam as lojas e produtos disponíveis na Feira do Jovem Empreendedor – BAL:

1º A e B: DOCE AMOR

Venda de doces em geral

Opções: bolo de chocolate, brigadeiro e beijinho de copinho, pudim de leite e outros.

2º A e B: MASTER LANCHES

Venda de deliciosos lanches

Opções: carne louca e patê de frango.

3º A: RECICLABAL

Artesanato com sucatas

Opções: foram feitos brinquedos, decorações, embalagens para presentes, entre outros.

4º A: LOCADORA GILIRE

Cantinho da leitura

Opções: serão alugados gibis no momento da feira – os clientes terão um espaço aconchegante para a leitura; também haverá venda de adesivos, de livrinhos de pintura, revistas de cruzadinha, etc.

5º A: MUNDO GELADO

Opções: vendas de gelinho, sorvete no palito e sorvete massa.

6º A: ECOPAPER

Opções: artesanato com papel reciclável – diversos formatos e cores





7º A: SUSTENTARTI

Opções: artesanato sustentável (100% reciclável)

8º A: EMPREENDEDORISMO SOCIAL

Opções: arrecadação de doações

Os alunos receberão itens diversos para ações sociais (não definição de itens, que devem estar em bom estado de conservação e ou novos) – todos podem participar!





9º A: GAMESPORTEOTAKU

Opções: partidas de pebolim (futebol de mesa), chute a gol, locação e venda de mangás, assim como de marcadores de páginas artesanais.

Serviço:

Feira do Jovem Empreendedor – BAL

Local: Centro Cultural BAL – Rua Bonifácio Cubas, 767

Data: 28/11 – sábado – Entrada franca

Aberto aos pais e convidados – Horário: das 9h às 13h

Informações: ubiraci@colegiobal.com.br / 11-3935-3848