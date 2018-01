No Colégio BAL Comemoramos a Semana da Criança!

Com atividades lúdicas e muita diversão, cada unidade propôs dias especiais aos seus alunos

Por Carina Gonçalves – 09 de outubro de 2015

No próximo dia 12 de outubro comemoramos o Dia das Crianças e no Colégio Branca Alves de Lima – BAL a festa já começou muito antes desta data especial. Cada unidade elaborou um cronograma de atividades lúdicas e recreativas para alegrar a Semana da Criança, que segue até o dia 16 de outubro.

Por exemplo, na unidade do berçário e maternal (Sitiantes) o dia começou com a presença de muitos personagens fofos e conhecidos pela maioria das pessoas, só que em versão baby, pois as crianças estavam fantasiadas de super heróis, princesas, piratas e muitos outros, doando sorrisos para todos.

Entre as atrações, tivemos contações de história, teatro de fantoches, festa do pijama, germinação de grãos de feijão, festa à fantasia, baladinha ao som de músicas do cancioneiro popular, cineminha especial, participação de palhacinhas, personagens infantis da atualidade, pintura artística na pele, piquinique, piscina de bolinhas e muitas outras brincadeiras que deram início às atividades especiais para oficializar as comemorações da Semana da Criança do BAL.

Vejam nas fotos como os pequenos se divertiram e encantaram a todos pela ternura e carinho.

Curiosidades:

Você sabia que o Dia das Crianças nasceu no dia 5 de novembro de 1924, no Brasil, a partir do decreto n. 4867, que instituiu o dia 12 de outubro como data oficial para esta comemoração. No entanto, as pessoas não adotaram e praticaram imediatamente esta celebração. Só em 1955 que, efetivamente, após uma grande campanha publicitária, elaborada por uma indústria líder em vendas de brinquedos, o evento tornou-se maior e até hoje é esperado por milhares de crianças.