No BAL a homenagem do Dia das Mães vale também para todas as mulheres que representam amor maternal

É impossível descrever o amor de uma mãe pelo seu filho (a). Não há profissão no mundo que supere a dedicação desempenhada por ela, especialmente nos primeiros meses de vida do seu bebê. A entrega é total e muitas mulheres assumem o papel da criação, de educação e do afeto para com seus filhotes.

Hoje, ainda, com a atuação no mercado de trabalho e com compromissos diários, muitas mulheres têm, por necessidade, que deixar suas crianças com as avós, titias, madrinhas e ou mulheres que vão representá-las no amor e no cuidado diário.

Pensando nisso, o Colégio BAL convida seus alunos, pais, familiares e amigos para uma linda homenagem online no dia delas – 08 de maio – Domingo das Mães.

Para participar é só enviar uma foto do aluno (a) com a mamãe, vovó, titia, madrinha ou quem representa o amor materno para o nosso e-mail: ubiraci@colegiobal.com.br, com cópia para contato@jcgcomunicacao.com

Não se esqueça de indicar o nome do aluno (com a unidade em que estuda) e, também, o nome de quem está na foto com ele. Podem mandar quantas imagens quiserem até o dia 06 de maio (sexta-feira).

Queremos que o Dia das Mães seja especial para todas elas!

Participem!

Informações: 11-3935-3848