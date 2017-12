Natal com decoração sustentável feita pelos alunos do BAL!

Por Carina Gonçalves – 25 de novembro de 2015

Estamos próximos do final de ano e das festas tão esperadas também. E para alegrar e dar um toque mais especial, os alunos da turma de educação infantil, da unidade Brito Peixoto,do Colégio Branca Alves de Lima (BAL) já estão engajados e comprometidos com a decoração de natal.

Para este ano, utilizamos técnicas e recursos sustentáveis para criar um cenário lindo com cores, brilhos e muita magia. Entre os assessórios, confeccionados com a participação das crianças, tivemos pintura em caixa de papelão, boneco de neve sustentável com copos plásticos descartáveis e uma fabulosa árvore de natal de CDs reluzentes, que dão um efeito sofisticado na decoração.

“Sabemos que reciclar é o caminho para a preservação do Planeta e procuramos passar isso para as nossas crianças, sempre que possível.Desta forma, eles adotaram costumes básicos de sustentabilidade no seu dia a dia, inovando e recriando a sua arte na escola e em casa também”, comenta Gleisse D. Penha, coordenadora pedagógica da unidade Brito Peixoto.

Todas as crianças adoraram participar desta atividade lúdica, enriquecedora e agradável, pois ao final, ainda, os pequenos puderam ajudaram a decorar o espaço de convivência diária dentro do ambiente escolar. E o brilho no olhar, o sorriso e orgulho estampado no rostinho de cada um deles demonstra a importância de fazê-los parte do processo de comemoração ao Natal e festas de final de ano.

Vejam nas fotos como eles dedicam amor e alegria nesta atividade.