MY COLLECTIONS – Aula de inglês com atividade lúdica para conversação

Por Carina Gonçalves – 10 de julho de 2016



Desde 2014 o Colégio BAL é bilíngue em suas unidades, o que melhorou o rendimento dos alunos em todas as matérias, especialmente por estimulá-los para o aprendizado de dois idiomas.

Como de costume, as aulas de inglês oferecem conteúdo teórico e prático para que as crianças possam aprender de maneira eficaz e lúdica todas as propostas apresentadas pelos professores. No último mês, antes das férias, os alunos do Colégio BAL trouxeram para a aula de conversação (em inglês) o que gostam de colecionar e puderam mostrar aos amigos seus gostos e suvenires.

Com o objetivo de “treinar” e ampliar o vocabulário no segundo idioma, a proposta da professora Jéssica agradou a turma do 6º ano do ensino fundamental, que além de compartilhar suas ideias, também mostrou todo o conhecimento já adquirido em sala.

“A cada nova atividade em inglês, os alunos se sentem mais seguros e estimulados a desenvolverem suas habilidades no segundo idioma. Somando a facilidade de aprendizagem ainda na infância e a qualidade da aula aplicada por nossos profissionais, o conteúdo em inglês se torna atrativo e natural na rotina deles”, ressalta Vânia Lira, diretora do Colégio BAL.

Vejam abaixo as fotos de alguns alunos e suas coleções: