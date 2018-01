Mãos à obra!!

Atividades lúdicas como recurso para desenvolver o senso cognitivo na educação infantil

Por Carina Gonçalves – 30 de outubro de 2015

A educação infantil é o primeiro contato que a criança tem, efetivamente, com o aprendizado. Nesta fase, ela começa a identificar e assimilar as diferenças entre as palavras, cores e significados.

E trabalhar os conteúdos de forma lúdica contribui ainda mais para o ensino de qualidade, pois os alunos estão sendo preparados para a alfabetização e, com isso, precisam ser estimulados no seu senso cognitivo – percepção, atenção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem.

Diversos especialistas consideram a prática lúdica bem sucedida no que diz respeito ao conhecimento. Para isso, além de materiais adequados, é necessário que o profissional professor tenha bagagem e domínio de determinadas técnicas para explicar e garantir o bom resultado no aprendizado de seus alunos.

No Colégio Bal Kids, por exemplo, esta técnica é bastante presente no dia a dia das crianças, que adoram expor seus talentos e habilidades com criatividade e muita alegria.

Pintura, montagem de blocos, desenhos coletivos e atividades de leitura são algumas das propostas aplicadas na unidade Brito Peixoto, por exemplo, que possui atividades diversificadas para os alunos da educação infantil.

Abaixo seguem alguns exemplos realizados com os alunos, percebam a alegria e concentração de cada um deles no exercício proposto.