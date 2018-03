Homenagem ao Dia do Soldado

Por Carina Gonçalves – 26 de agosto de 2015

Comemoramos o Dia do Soldado em 25 de agosto e esta data faz referência ao nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, conhecido como Duque de Caxias, em 1803. Ele foi considerado o patrono do Exército Brasileiro e teve a data de seu aniversário homenageada. Filho de uma família aristocracia militar portuguesa, nasceu em uma fazenda no Rio de Janeiro. Duque de Caxias era um oficial respeitado em 1838, durante o período regencial, quando começaram várias ações separatistas no Brasil e ele foi responsável pelo comando da dissipação de muitas delas. Em 1841, recebeu o título de Barão de Caxias, que faz referência a cidade maranhense de Caxias. Faleceu em 1878 e é lembrado, até hoje, em vários rituais e cerimônias do Exército Brasileiro, além do Dia do Soldado.

Após conhecerem a história do Dia do Soldado e participarem de atividades relacionadas ao tema, os alunos da educação infantil posaram para fotos em homenagem ao “Soldado – Defensor de Nossa Pátria e Protetor do Bem Estar da Ordem Social”.

