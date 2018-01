Hoje é dia de culinária!!

Por Carina Gonçalves – 22 de outubro de 2015

Hoje, os alunos do ensino fundamental I e II puderam aprender na prática como fazer um delicioso pirulito com recheio de chocolate e bolacha de maisena.

A alegria das crianças foi contagiante. Unimos o útil ao agradável – doce com aprendizado, tem coisa melhor?!

Para o preparo da atividade, precisamos, antes de tudo, separar os ingredientes que compõe a receita, aproveitem e anotem para fazer em casa:

– Um lata de leite condensado

– Achocolatado em pó

– Bolacha de maisena

– Palito de sorvete para servir de base do pirulito

Modo de preparo:

Coloque o leite condensado e o achocolatado em um recipiente de vidro e, com uma colher, misture os ingredientes. Depois, com auxílio de um adulto, coloque no micro-ondas e programe para aquecer por 4 minutos. Aguarde alguns segundos, veja se está no ponto cremoso (depende da potência do aparelho). Caso ainda não esteja no ponto desejado, aqueça por mais três minutos.

Vamos a montagem:

Essa é a parte mais animada e esperada da atividade pelas crianças e, também, para os adultos. Coloque o chocolate, já frio, em uma vasilha. Depois separe as bolachas (redondas ou ovais) em um pratinho e chame a turma para a diversão.

Vejam nas fotos como ficou o resultado e aproveitem!