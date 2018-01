Hoje é dia de Brincadeira!

Por Carina Gonçalves – 26 de outubro de 2015

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No mês de outubro realizamos diversas atividades em comemoração a “Semana da Criança” no Colégio Branca Alves de Lima – BAL. Entre as mais divertidas e animadas, tivemos, incluindo a unidade Chico de Paula, brincadeiras focadas na primeira infância, com dança da cadeira, estátua, piscina de bolinha e muito mais.

Pensando em estimular a alegria dos alunos, buscamos trazer para eles, em um dia especial, diversas ações que fugissem do uso de tecnologia ou similares. A proposta apresentada foi mostrar para os pequenos como é bom brincar, cantar e se divertir com os amigos de maneira simples e agradável.

A dança das cadeiras, com músicas infantis, proporcionou muitas risadas entre os pequenos, além de trabalhar a coletividade, respeito e agilidade deles ao buscar uma cadeira vaga quando o som parava. Todos os alunos conseguiram sentar entre uma parada e outra.

Tivemos, também, brincadeira no túnel arco-íris. Foi uma festa e vários gritos de alegria, típicos da idade. Na hora de “nadar” na piscina de bolinha, os alunos aproveitaram para relaxar, fazer poses e soltar a imaginação com as diversas cores disponíveis.

Preparamos um tipo de circuito animado para que marcar na lembrança o quanto é importante brincar e liberar as energias por meio da dança, da descoberta de formas e objetos apresentados na banca de frutas (de mentirinha) e no abraço apertado e carinhoso nos amigos. Temos a certeza que neste dia, muitos chegaram em casa cansados e com muito assunto para contar para os pais! Vejam nas fotos um pouco do nosso dia especial!