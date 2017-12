Festival de Judô e Dança Contemporânea do BAL

Por Carina Gonçalves – 27 de novembro de 2015

Sabemos que o esporte e as atividades físicas são importantes para manter o corpo e a mente saudável. Além disso, contribui para a socialização, disciplina e aprendizado lúdico. Essas são algumas das propostas do Colégio Branca Alves de Lima – Bal, que possui em sua grade curricular dança contemporânea e judô como fonte para melhorar a qualidade de vida de nossos alunos.

Nesta semana, as turmas do ensino fundamental da unidade Ubiraci, entre meninas e meninas, participaram do Festival Anual de Judô e Dança Contemporânea, no qual os meninos puderam trocar de faixa e serem reconhecidos como aptos para seguir na atividade.

Para as meninas, aconteceu apresentações de Dança Contemporânea, com músicas da atualidade e muita malemolência e gingado de nossas ilustres dançarinas.

“A prática continua dessas atividades físicas minimizam a pressão das crianças em suas missões de estudar, principal fonte de ocupação neste período de vida. Quando eles entram na quadra para exercer dança ou judô, visualizamos o quanto este momento é importante e feliz para cada um deles. Há brilho nos olhos e comprometimento com cada movimento e indicações dos professores”, ressalta Daniela M. Coelho, coordenadora pedagógica do Colégio BAL – unidade Ubiraci.

Vejam nas fotos o resultado e o comprometimento dos alunos: