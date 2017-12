Festa, festa e festa para “os Kids” no acampadentro do BAL!

Por Carina Gonçalves – 16 de novembro de 2015

Diversão, alegria e a noite toda para brincar!! Esse é o “sonho” e desejo da maioria das crianças no mundo. E, para dar uma forcinha, o Colégio Branca Alves de Lima – BAL realizou sua edição anual do “Acampadentro do BAL – Festa do Pijama – Kids” no último dia 13 de novembro, na unidade Brito Peixoto, com a participação de mais de 60 alunos da educação infantil.

A folia teve início desde a chegada dos alunos (20h) e seguiu madrugada adentro com muita música, danças, luzes de baladas, brincadeiras como caça ao tesouro, estátua, dominó gigante, jogo da memória e muito mais. Para repor as energias, os alunos tiveram no cardápio sucos, pizza, guloseimas como salgadinho, balas e bala de goma.

Para deixar a unidade mais especial do que ela já é, todas as salas receberam decorações especiais e temáticas de baladas para uma verdadeira noite de festa. Por toda parte haviam globos espelhados, meia lua de luzes psicodélicas e strobo para dar o efeito de câmera lenta. Desta forma, os nossos pequenos “boêmios” puderam extravasar toda a energia contida durante muito tempo, além de arriscarem performances de dança, poses e caretas com óculos coloridos e outros adereços infantis e cheios de cores.

Inevitavelmente o sono chegou, mesmo que tarde para algumas crianças que relutaram em cair na cama. Na hora de finalmente dormir, o cenário dos “quartos” lembra um verdadeiro campo de colchões coloridos e travesseiros macios. Assim como em acampamentos, os alunos foram divididos em diferentes setores e gêneros: meninos com meninos e meninas com meninas.

Na hora de acordar, a bagunça recomeçou e a “guerra” de travesseiros foi a atração principal. Era tanta risada e gargalhada que até os mais tímidos se renderam à brincadeira. Depois, todos tomaram café, fizeram a higiene matinal e recolheram seus pertences, pois, infelizmente, já era hora de partir (8h). O olhar de quero mais e ao mesmo tempo a vontade de dormir era um misto nítido no rostinho de cada um dos alunos. Certamente, ao chegar em casa, muitos capotaram por algumas horas seguidas.

