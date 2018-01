 Feliz Dia dos Professores

Por Carina Gonçalves – 15 de outubro de 2015

Neste Dia dos Professores, 15 de outubro, o Colégio Branca Alves de Lima – BAL deseja que todos os profissionais de educação sintam-se abraçados e agradecidos pela transformação que eles proporcionam na vida de todos nós.

“O professor é a figura do aprendizado, que acontece em diferentes fases de nossa vida, e, com ele, podemos aprender e ampliar o nosso campo do conhecimento, tornando-nos pessoas melhores, capacitadas e mais felizes. Aprender é tudo de bom, pois nos tornamos mais independentes e seguros para opinar sobre diversos assuntos.”, ressalta Vânia Lira, diretora do Colégio BAL.

Ela ressalta, ainda, que o aprendizado deve ser contínuo, seja para reciclar o conhecimento ou para novas oportunidades – pessoal ou profissional. No Colégio Bal, por exemplo, todos os professores (as) passam por programas de treinamento e reciclagem de dados mensalmente, alguns acontecem dentro do ambiente escolar e outros em clubes e locais de ensino especializado para profissionais da área de pedagogia.

O Colégio Branca Alves de Lima sente orgulho por ter em sua equipe de profissionais, professores (as) comprometidos, responsáveis e que representam a filosofia da empresa no que diz respeito à excelência na prestação de serviços em educação pedagógica. Parabéns pelo Dia dos Professores!

Família Colégio Branca Alves de Lima – BAL