Ensino e aprendizagem com a prática dos 5’S

A prática dos 5S no BAL

Por Carina Gonçalves – 05 de agosto de 2015

Melhorias na rotina escolar e na vida em geral

Muitas pessoas ainda desconhecem o que significa a prática dos 5 ‘S no dia a dia. No Colégio Bal, por exemplo, utilizamos esta filosofia de vida para garantir excelência em todos os serviços e setores de nossas unidades. Para os alunos, além de um novo aprendizado, é, também, uma oportunidade para melhorarem a qualidade de vida e convivência familiar. Mas o que é afinal de contas esses 5’ S?

– Vamos aos esclarecimentos.

Essa denominação foi extraída da cultura japonesa e se refere à inicial de cinco palavras: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Cada uma delas representa uma etapa do programa de implantação do 5S, ou então, como também podem ser chamados os cinco “sensos”: “Senso de Utilização”; “Senso de Organização”; “Senso de Limpeza”; “Senso de Higiene”; e “Senso de Autodisciplina”.

A filosofia dos 5 ‘S tem como objetivo promover, por meio da consciência e da responsabilidade de todos, a disciplina, segurança e produtividade no ambiente de trabalho, que também pode ser replicado em outros locais como, por exemplo, em casa, na sala de aula, com a vizinhança, na academia, etc. No Colégio BAL esta ferramenta é usada diariamente, o que reflete mais qualidade em todos os sentidos.

Buscamos demonstrar para nossos alunos e pais que é possível contribuir com pequenas ações para a preservação do meio ao qual vivemos, seja com foco no trabalho, nos estudos, nas relações afetivas e familiares, assim como em tantos outros campos de atuação corriqueiras. E isso pode ser aplicado para todas as faixas etárias, pois desde cedo as crianças já compreendem a importância de ajudar e participar de ações coletivas.

Exemplos da prática dos 5’S nas unidades do Colégio Branca Alves de Lima (BAL)

As atividades são adaptadas para as faixas etárias e aplicadas no dia a dia.

Unid. Brito Peixoto – Senso de Organização

Unid. Sitiantes – Senso de Utilização

Unid. Ubiraci – Senso de autodisciplina

Unid. Centro Cultural – Senso de Higiêne

Unid. Chico de Paula – Senso de Limpeza