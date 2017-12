Em 2016, o Colégio BAL terá nova sede para ensino fundamental I e II

Na contramão da crise, o Colégio Branca Alves de Lima (BAL) investe em nova unidade e oferece bolsas de estudos para alunos do ensino fundamental I e II

Considerado como diferencial em educação na região norte de SP, o Colégio BAL está com matrículas abertas para 2016 e nova sede para fundamental I e II a partir de janeiro





Por Carina Gonçalves – 19 de novembro de 2015

Com mais de duas décadas de existência, sendo 11 anos sob administração da atual direção, o Colégio Branca Alves de Lima – BAL , que conta com cinco unidades de ensino, todas na região da Freguesia do Ó, segue com seus projetos de crescimento e empreendedorismo na área educacional. Para 2016, seguindo na contramão da crise, uma nova sede do Ensino Fundamental I e II será inaugurada na Rua Antonieta Leitão, 156, com mais de 2 mil metros quadrados, que comportará 10 salas de aula, quadra, laboratório de ciências e robótica, ampla área de biblioteca, sala de informática, área para lazer interna e externa, além de outros benefícios para os alunos e pais. No mesmo espaço, também estará disponível o Centro Cultural BAL, com cursos extras abertos para a comunidade e alunos a partir de 6 anos que, inclusive, precisam ficar no ambiente escolar em período integral, garantindo segurança e tranquilidade para os pais que necessitam deste serviço.

Um dos diferenciais do Colégio BAL está ligado diretamente ao aprendizado integral para a vida. “Além de conforto, segurança, infraestrutura e tecnologia, buscamos o que há de melhor no mercado educacional para os nossos alunos. Isso se aplica na grade curricular oferecida pelos sistemas de ensino Maxi – Grupo Abril Educação (maternal e educação infantil) e Mackenzie – Instituto Presbiteriano Mackenzie (Fundamental I e II), assim como para todos os nossos profissionais, que seguem a política de excelência exigida por nossas unidades”, ressalta Vânia Lira, diretora.

Ainda, os alunos do Colégio Branca Alves e de outras escolas (sejam elas públicas ou privadas) podem se inscrever para concorrer à 3 bolsas de estudo por turma, do Terceiro Ano do Ensino Fundamental I ao Nono Ano do Ensino Fundamental II, conforme distribuição abaixo e verificado, ainda, o valor máximo de desconto por nota mínima de corte:

1 Primeiro Lugar: Bolsa de 80% (nota de corte 9,5);

2 Segundo Lugar: Bolsa de 60% (nota de corte 9,0);

3 Terceiro Lugar: Bolsa de 40% (nota de corte 8,5);

O Colégio BAL investe constantemente em melhorias para oferecer qualidade de ensino aos seus alunos e pais. Para isso, contrata e mantêm em sua base docente professores competentes, capacitados, adequados e sedentos de conhecimento contínuo para oferecer um ensino-aprendizado de alto padrão, com custos acessíveis. “Todos nós somos eternos aprendizes e aguçar a curiosidade e a busca por novas fontes de conteúdo deve ser uma prática adotada diariamente!”, ressalta Vânia. Também, a instituição oferece mensalmente qualificação e palestras de reciclagem para todos os colaboradores – que vão do atendimento, supervisão, coordenação pedagógica, professores e auxiliares, nutrição e alimentação, limpeza e higienização, a outros departamentos.

“A partir desta iniciativa, pudemos visualizar o perfil e o interesse real das nossas equipes em integrar a família BAL. Em sua grande maioria, os profissionais que estão conosco há muitos anos, expressam satisfação e interesse demasiado em participar desses eventos, que contribuem para ações no âmbito profissional e no pessoal”, completa Vânia. Outra mudança significativa que aconteceu no segundo semestre de 2015, em todas as unidades, foi à reformulação do sistema de ensino diário do idioma inglês, que passou a incluir na grade curricular somente professores qualificados e comprometidos em oferecer conteúdo, ensino-aprendizado e atividades (lúdicas e teóricas) focadas e adequadas para cada faixa etária e perfil dos alunos – personalizando a prática e aplicação da segunda língua como fonte de aprendizado e conhecimento de novas culturas, promovendo maior interesse dos alunos por novas aulas.

Novidades e Investimentos:

Para o próximo ano, 2016, o Colégio BAL apresenta sua nova sede do Ensino Fundamental I e II, localizada no coração da Freguesia do Ó (Rua Antonieta Leitão, 156 – SP, com serviços e produtos pensados especialmente para atender a demanda e exigências dos pais e alunos, que visam qualidade e excelência em resultados de ensino-aprendizado – todos focados no futuro e vida acadêmica dos alunos, que a partir de 2017, também, poderão cursar o ensino médio na mesma instituição.

Entre os destaques oferecidos na nova unidade, haverá:

Sistema de ensino Mackenzie – Instituto Presbiteriano Mackenzie

• Aulas intensivas diárias de inglês (personalizadas, lúdicas e aplicadas do 1º ao 9º ano)

• Quadra para esportes coberta

• Dez salas de aula – maiores e com recursos tecnológicos de ponta

• Laboratório de ciências e química

• Laboratório de robótica

• Ampla Biblioteca

• Sala de Informática

Jardim de inverno

• Palco para atividades de teatro, música e festivais culturais

• Amplo espaço para atividades recreativas e lúdicas

• Acessibilidade total para cadeirante e ou com limitações para subir escadas

• Acomodação para atividades do Centro Cultural

• Espaço para alunos que necessitam ficar na escola em período integral

• Acústica e infraestrutura adequada para garantir excelentes resultados de ensino-aprendizagem

• Ensino médio para 2017

• E muitas outras novidades planejadas para 2016

“Desde que assumimos a administração do Colégio BAL, em 2004, temos como foco e proposta nos tornarmos referência no que diz respeito à educação de qualidade. Trabalhamos fortemente diversos conceitos para que os talentos de nossos alunos sejam estimulados e, com isso, possamos contribuir para um futuro melhor, empreendedor e sustentável em suas escolhas. Desejamos sucesso, não só financeiro, mas intelectual e pessoal para todos, pois a plenitude deles certamente garantirá que a geração de hoje seja a transformadora de amanhã”, finaliza Vânia Lira.

Todas as unidades do Colégio BAL estão com matrículas abertas para o ano letivo de 2016, com descontos e promoções até 15 de dezembro de 2015, além de planos especiais para irmãos, primos e indicações de amigos. Empresas e instituições de diversos ramos podem fechar convênio para seus funcionários e ganhar benefícios como descontos – avaliados e discutidos com a direção escolar.

Sobre o Colégio BAL: O Colégio Branca Alves de Lima (BAL) foi fundado em 18 de novembro 1996 e a partir de janeiro de 2004 a escola passou por uma reestruturação com a nova direção proposta por *Vânia Lira e pela Vovó Ana – duas mulheres visionárias na área educacional e na aplicação da pedagogia afetiva –, no qual deram início a um trabalho diferenciado e individual para crianças matriculadas, até então, no berçário – primeira unidade da rede de ensino. Em 2007, com o crescimento das crianças e solicitações dos pais, o Colégio BAL mudou de endereço, para uma instalação maior, inaugurando na Rua Ubiraci, 18, sua unidade de Ensino Fundamental I (de 1º ao 5º ano).

A partir de 2008 foi necessário investir ainda mais, o que resultou na inauguração de novas unidades e no envolvimento das demais filhas e irmãs: Cristiane, Ana e Valéria, atuando nos endereços: Rua Chico de Paula, 454 (atende berçário e educação infantil); Rua dos Sitiantes, 261 (atende berçário e maternal); Rua Brito Peixoto, 293 (atende educação infantil) – todas na região da Freguesia do Ó. Em 2012 mais um sonho foi conquistado: o Centro Cultural BAL (Rua Bonifácio Cubas, 767), que além de oferecer atividades diferenciadas e inéditas na região, também acolhe os alunos que precisam ficar em período integral na unidade de ensino fundamental I e II. Os alunos têm acesso a aulas Cia de Teatro; Café Filosófico; Cinema & Debate, Oficina RPG Educacional, entre outras atividades.

Desde o ano de 2014 todas as unidades possuem aulas intensivas de inglês e aplicação do segundo idioma como fonte de ensino e cultura mundial. Em 2016, o ensino fundamental terá nova sede, localizada no coração da Freguesia do Ó, atendendo também, em 2017, o ensino médio. Abaixo conheça mais sobre o BAL:

MISSÃO: O Colégio Branca Alves de Lima tem como um de seus fundamentos o comprometimento com a qualidade de ensino e com a sustentabilidade, em todos os processos de atuação – dentro e fora do ambiente escolar.

Nossa missão é assegurar um ensino de qualidade e ser símbolo de excelência em educação, buscando contribuir com a sociedade na formação de jovens éticos, participativos solidários e competentes. Também, temos consciência da importância de se ter fluência em um segundo idioma e por tal motivo investimos em aulas diárias para os nossos alunos, o que nos tornou uma escola bilíngue com valor acessível.

VISÃO: Temos como propósito ser referência nacional na área da educação e formação de alunos em suas competências e talentos, ao qual nos dedicamos diariamente para receber o reconhecimento pelos resultados do processo de ensino aprendizagem e de desenvolvimento humano, aplicados dentro do ambiente escolar.

VALORES: Ética / Competência / Comprometimento / Qualidade / Inovação / Solidariedade / Humanização / Sustentabilidade / Respeito. Por isso, desde nossa fundação, a cada ano, ganhamos mais alunos e indicações para pais e mães de diferentes regiões da cidade de São Paulo. Desejamos que em breve possamos atender alunos do país inteiro, por meio de franquias e sistema de ensino próprio, ao qual valorizamos o ensino e os alunos como únicos e importantes dentro do contexto social.

Sobre a DIREÇÃO:

* Vânia Lira é administradora de empresas, bacharel em direito e diretora-proprietária da rede de ensino “Bal – Colégio Branca Alves de Lima”, na região noroeste de São Paulo. Atua, também, como consultora empresarial na ACSP (Associação Comercial de São Paulo) através do projeto ‘Empreender’ e realiza palestras e cursos voltados para mantenedores e diretores de escolas particulares nas áreas de gestão empresarial, gestão financeira, marketing educacional e entre outros segmentos vinculados a área educacional. Recentemente assumiu a presidência da ANEP – Associação Nacional das Escolas Particulares, onde administra e oferece auxílio às unidades escolares do sistema privado de todas as regiões.

Sobre a Bolsa de Estudos do Colégio Branca Alves de Lima – BAL:

Regulamento

1. Definição e Objetivo:

a. O Concurso de Bolsas é uma prova, específica para cada ANO, que avalia o conhecimento do aluno e, em virtude do resultado e de sua colocação, concede uma bolsa (um desconto) de estudo a ele;

b. O objetivo é premiar alunos de bom desempenho acadêmico, oferecendo um benefício na manutenção dos estudos em uma instituição de ensino de excelência.

2. Abrangência:

a. Este concurso oferece bolsas para nossos alunos que já estudam no Colégio Branca Alves e alunos de outras escolas residentes em nossa região, que irão cursar o Terceiro Ano do Ensino Fundamental ao Nono ano do Fundamental II, especificamente em 2016.

3. Processo Seletivo:

a. 1ª Etapa – Coleta de inscrições, relação de alunos candidatos às vagas. A data limite das inscrições é 30 de Novembro de 2015;

b. 2ª Etapa – Processo de seleção constará de prova escrita e de caráter multidisciplinar, cujo grau de dificuldade não excederá dos conhecimentos adquiridos nos anos correspondentes. A prova acontecerá no próprio Colégio, no dia 12 de Dezembro de 2015, das 9h às 12h, para os alunos do Fundamental I e do Fundamental II.

c. 3ª Etapa – A divulgação dos resultados finais será em 05 dias úteis, após a prova escrita. Os resultados serão divulgados por e-mail, para todos os participantes, postados no mural da escola e com divulgação nos canais web – site, blog e mídias sociais.

4. Aplicação das provas:

a. Os candidatos deverão se apresentar no dia da prova portando documento de identificação civil ou escolar com foto (RG), impreterivelmente. Sem a apresentação destes documentos no dia da prova, o candidato não poderá realizar a mesma;

b. O candidato deverá trazer lápis, borracha e caneta esferográfica, escrita azul ou preta, para a realização da prova;

c. Os portões do Colégio serão fechados 10 (dez) minutos antes do horário de início das provas;

d. Não será permitida a entrada de nenhum candidato após o início das provas;

e. Durante a realização das provas, fica terminantemente proibido o uso de aparelhos eletrônicos como: calculadoras, telefones celulares, aparelhos de áudio e vídeo (walkman, MP3 e similares), quaisquer outros aparelhos de comunicação e possíveis meios de consulta, como tabelas, mapas, apostilas etc.;

f. O tempo de aplicação da prova é de quatro (4) horas, sendo a mesma recolhida após o fim deste tempo;

g. O tempo mínimo para a entrega da prova e saída da sala será de duas ( 2) horas;

h. Caso o aluno necessite se ausentar da sala durante a prova será acompanhado por um funcionário da escola.

5. Benefícios:

a. Alunos do Colégio Branca Alves e de outras escolas (sejam elas públicas ou privadas) estarão concorrendo à 3 bolsas por turma, do Terceiro Ano do Ensino Fundamental ao Nono Ano do Ensino Fundamental II, conforme distribuição abaixo e verificado, ainda, o valor máximo de desconto por nota mínima de corte;

1 Primeiro Lugar: Bolsa de 80% (nota de corte 9,5);

2 Segundo Lugar: Bolsa de 60% (nota de corte 9,0);

3 Terceiro Lugar: Bolsa de 40% (nota de corte 8,5);

Informações na íntegra, entrar em contato com a unidade Ubiraci: 11-3935-3848 – ubiraci@colegiobal.com.br

UNIDADES:

BAL – Ensino Fundamental

Rua Ubiraci, 18 – Freguesia do Ó – São Paulo – NOVA SEDE EM 2016 – Rua Antonieta Leitão, 156, Freguesia do Ó – SP

11-3935-3848 / ubiraci@colegiobal.com.br

Centro Cultural BAL (CCBAL)

Rua Bonifácio Cubas, 767 – Freguesia do Ó – São Paulo / 11-3935-6009

BAL Kids – Ensino Infantil

Rua Brito Peixoto, 293 – Freguesia do Ó – São Paulo / 11-3935-1272 / britopeixoto@colegiobal.com.br

BAL Kids – Berçário e Educação Infantil

Rua Chico de Paula, 454, Freguesia do Ó – São Paulo / 11-3931-1078 / chicodepaula@colegiobal.com.br

BAL Kids – Berçário

Rua dos Sitiantes, 261 H – Freguesia do Ó – São Paulo / 11-3977-9207 / sitiantes@colegiobal.com.br

Conheça os canais de comunicação do Colégio BAL:

Site: www.colegiobal.com.br

Página Facebook: http://migre.me/rXbAH

Perfil Facebook: https://www.facebook.com/colegio.bal

Blog: http://colegiobrancaalvesdelima.blogspot.com.br