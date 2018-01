Diversão no Curso de Férias do Colégio BAL

As crianças da educação infantil aproveitam ao máximo todas as brincadeiras e atividades propostas

Por Carina Gonçalves – 15 de julho de 2016

Férias tem que que ter diversão e muita energia, ao contrário, não é férias. Os alunos da educação infantil do Colégio BAL – unidade Brito Peixoto –, que participam do curso de férias, estão aproveitando cada minuto que podem com as atividades lúdicas e recreativas apresentadas a eles.

Com tanta animação e brincadeiras que consomem a “bateria” deles, certamente, ao chegar em casa caem na cama, não antes de falar para os pais o quanto foi divertido o dia e como esperam que chegue o “amanhã” para mais uma rodada de “bagunça”. Afinal de contas, nas férias na escola pode e os pais ficam felizes porque sabem que seus filhos além de se divertirem, estão seguros em um ambiente pensado e padronizado para atender as necessidades de cada faixa etária.

Todas as atividades são supervisionadas e possuem um proposito pedagógico, que vai da educação esportiva a prática de cidadania, quando os alunos aprendem brincando a dividir e aguardar a vez para o próximo também se divertir.

Vejam nas fotos a alegria de nossos alunos e como seus olhinhos brilham: