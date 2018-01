Dia da Independência do Brasil – orgulho e respeito em ser brasileiro

Patriotas em prol do Brasil

Por Carina Gonçalves – 07 de setembro de 2015

No dia 7 de setembro comemoramos a independência do Brasil, que acontece desde a época do Primeiro Império, quando o país se tornou independente de Portugal (1822). Entre os personagens para que isso acontecesse de fato, tivemos como principais atores históricos o príncipe regente D. Pedro, que se tornou o imperador D. Pedro I, e José Bonifácio de Andrada e Silva, um dos maiores articuladores do Império na época.

Para ilustrar a história do nosso país, os alunos do Colégio Bal (todas as unidades) participaram de atividades como pintura, leitura e práticas lúdicas sobre o Dia da Independência. Também, puderam trocar ideias, criar bate papo temático e reflexões sobre a nossa cultura e sobre a importância do patriotismo. Ao final, todos cantaram o Hino Nacional e declararam seu amor ao serem brasileiros.

Curiosidades:

Em janeiro de 1822, no dia 9, D. Pedro recebeu uma carta das cortes de Lisboa, que exigiam que ele regressasse para Portugal, com o interesse de recolonizarem o Brasil. Com a presença do príncipe regente, isso não seria possível. D. Pedro, em negativa aos comandos portugueses proclamou: “Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico”. Foi estabelecido, nesta data, o “Dia do Fico”.

No mesmo ano, próximo ao riacho do Ipiranga, Dom Pedro ergueu sua espada e gritou “Independência ou Morte”, no dia 7 de setembro, quando recebeu uma nova carta de Portugal que anulava a Assembléia Constituinte e exigia sua volta para a metrópole. Esta data marcou a independência do Brasil. Em dezembro de 1822, D. Pedro foi declarado imperador do Brasil.

