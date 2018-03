Cultura e Arte no Sarau Literal

Sarau Literal no Colégio Bal

Por Carina Gonçalves – 31 de agosto de 2015

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Música, dança, manifestações culturais e muita diversão. Esse foi o cenário do Centro Cultural do Colégio Branca Alves de Lima (BAL) na noite do último dia 28 de agosto – sexta-feira. Com um público expressivo, pais, amigos e familiares de nossos alunos puderam conferir de perto os talentos mais diversos de seus filhos e, também, de convidados especiais, como exemplo, músicos profissionais do Estúdio e Escola Projeto Toque Conosco (SP).

Foram muitos momentos de emoção entre os participantes, que encantaram e provocaram aplausos ao tocaram suas Escaletas com canções nunca antes mostradas em sala de aula. “É um avanço significativo para nós, pois as interpretações vistas hoje aqui não foram ensaiadas na escola. Foi uma surpresa para todos”, comenta Vânia Lira, diretora do Centro Cultural e do Colégio BAL.

Segundo o professor de música Marcelo Campos, os alunos colocaram em prática a base de ensinamento dada em sala de aula. “É como uma mistura de ingredientes. Eles usaram os recursos que já aprenderam dentro do currículo pedagógico e ousaram em novas canções. Essa foi à proposta”, ressalta.

Vejam nas fotos o resultado desta ação, que foi um sucesso!









Curiosidades: Você sabia que a denominação Sarau vem do latim “será nus” e trata-se de um evento cultural ou musical realizado em casas ou instituições particulares, que cedem o espaço para o encontro de pessoas interessadas em se expressar ou se manifestarem artisticamente, exaltando seus talentos. No sarau há dança, poesia, leitura de livros, músicas (acústicas) entre outras atividades como pintura, teatro e comidas típicas. Culturalmente acontece no final da tarde ou no início da noite.