Contação de história para os bebês

Por Carina Gonçalves – 9 de novembro de 2015

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A leitura pode ser praticada desde o nascimento da criança, com o objetivo de comunicar, expressar e interagir na linguagem de sons, sinais e gestos. Para isso, pais, professores e cuidadores em geral podem iniciar a atividade com pequenas historinhas e recursos simples como marionetes ou personagens feitos de materiais recicláveis e até mesmo com pinturas nas mãos.

Essas atividades despertam o interesse dos bebês, deixando-os mais concentrados e receptivos sobre o que é oferecido a eles, sejam os sons das palavras, dança ou movimentos com o corpo, até gestos simulados de brinquedos e marionetes. Desta forma, trabalhamos o senso cognitivo (percepção, atenção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem).

Sempre realizamos essas experiências no Colégio Branca Alves de Lima e temos como retorno excelentes resultados de nossos alunos – do maternal ao ensino fundamental I e II. Na unidade Sitiantes, por exemplo, os bebês interagiram com as formas, texturas, cores e movimentos dos objetos. Também, prestaram muita a atenção na voz e entonação de sons durante a contação de história, ao ar livre.

Vejam nas fotos as fofuras de bebês prestando atenção e interagindo com os personagens de palito de sorvete e cabeça de bolinha de isopor, decorada com cabelinho de lã. Foi muito divertido!