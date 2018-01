Concurso de Bolsas 2017 – Colégio Branca Alves de Lima

Clique nas imagens para visualizar melhor

Colégio BAL, realizará concurso de bolsas para o ano letivo de 2017, destinado aos alunos do Colégio Branca Alves de Lima e de outras escolas sejam elas públicas ou privadas para o 4º Ano do Ensino Fundamental I ao 9ª ano do Ensino Fundamental II. As bolsas aqui referidas são válidas para as mensalidades relativas aos meses de janeiro a dezembro de 2017.

Regulamento:

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas pelo responsável do (a) candidato (a).

Período das inscrições: De 15 de Agosto a 10 de outubro de 2016.

Data da Prova: 22 de outubro de 2016.

Local da prova: Colégio Branca Alves de Lima – Unidade Antonieta Leitão, 156- Freguesia do Ó.

Horário da Prova: 8h ás 12h.

Definição e Objetivo a. O Concurso de Bolsas é uma prova, específica para cada turma do 3º ao 9º do Ensino Fundamental, que avalia o conhecimento do aluno e conforme a pontuação obtida na prova será atribuído um percentual de desconto nas mensalidades para o ano letivo de 2017; O objetivo é premiar alunos de bom desempenho acadêmico, oferecendo um benefício na manutenção dos estudos em uma instituição de ensino de excelência.

Abrangência: Este concurso oferece bolsas para nossos alunos que já estudam no Colégio Branca Alves e alunos de outras escolas residentes em nossa região que irão cursar do Quarto Ano do Ensino Fundamental I ao Nono Ano do Fundamental II especificamente em 2017.

3.Inscrições:

A inscrição do aluno implicará a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Regulamento, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. A inscrição será realizada exclusivamente na secretaria do colégio Branca Alves de Lima na Rua Antonieta Leitão, 156. A inscrição será gratuita, vinculada ao RG do candidato.

Processo Seletivo: a. 1ª Etapa – Coleta de inscrições e relação de alunos candidatos às vagas. A data limite das inscrições encerra-se em 10 de outubro de 2016; b. 2ª Etapa – Processo de seleção, constando de prova escrita, de caráter multidisciplinar, cujo grau de dificuldade não excederá dos conhecimentos adquiridos nos anos correspondentes. A prova acontecerá no próprio Colégio, no dia 22 de outubro de 2016 das 08h às 12h para os alunos do Fundamental I e do Fundamental II. c. 3ª Etapa – Divulgação dos resultados finais, em 10 dias úteis, após a prova escrita. Os resultados serão divulgados por e-mail, para todos os participantes, postados no mural da escola, e com divulgação nas mídias sociais

Aplicação das provas/ Eliminação: Os candidatos deverão se apresentar no dia da prova portando documento de identificação civil (RG), impreterivelmente. Sem a apresentação deste documento no dia da prova, o candidato não poderá realizar a mesma; b. O candidato deverá trazer lápis, borracha e caneta esferográfica, escrita azul ou preta, para a realização da prova; c. Os portões do Colégio serão fechados 10 (dez) minutos antes do horário de início das provas; d. Não será permitida a entrada de nenhum candidato após o início das provas; Durante a realização das provas, fica terminantemente proibido o uso de aparelhos eletrônicos como: calculadoras, telefones celulares, aparelhos de áudio e vídeo (walkman, MP3 e similares), quaisquer outros aparelhos de comunicação e possíveis meios de consulta, como tabelas, mapas, apostilas etc.; For Surpreendido em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada

O tempo de aplicação da prova é de 4 horas, sendo a mesma recolhida após o fim deste tempo;

O tempo mínimo para a entrega da prova e saída da sala será de 1 hora; h. Caso o aluno necessite se ausentar da sala durante a prova será acompanhado por um funcionário da escola.

Benefícios: Alunos do Colégio Branca Alves e de outras escolas sejam elas públicas ou privadas, estarão concorrendo a 1 bolsa por turma, do Quarto Ano do Ensino Fundamental I ao Nono Ano do Ensino Fundamental II, conforme distribuição abaixo, verificado ainda o valor máximo de desconto por nota mínima de corte;

Bolsa de 80% (nota de corte 9,5);

Bolsa de 60% (nota de corte 9,0);

Bolsa de 40% (nota de corte 8,5);

Suspensão de Benefícios A falta de compromisso acadêmico do aluno, representado por falta de estudo e comportamento inadequado, poderá ser sancionado com suspensão de benefícios; b. A falta de pagamento da parcela da anuidade na respectiva data de vencimento, bem como a falta de compromisso com as obrigações financeiras do aluno conforme o Contrato de Prestação de Serviços, confere a escola liberdade para cancelar imediatamente e definitivamente o benefício oferecido pela bolsa; A escola se reserva o direito de reajustar os valores das bolsas em situação de desequilíbrio econômico, havendo necessidade de ajuste financeiro pela instituição; d. Perderá também o benefício o aluno que praticar qualquer ato considerado ilícito pelo Regimento Interno do Colégio, pelo Conselho do Colégio ou pela legislação vigente;

Sobre as provas Terceiro Ano do Fundamental I ao Quinto Ano do Fundamental I: Questões de Português, Matemática, Inglês e Conhecimentos Gerais (História, Geografia e Ciências), nas séries em que as disciplinas são aplicáveis e de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, serão 10 questões para cada matéria sendo 5 (cinco) questões dissertativas e 5 (cinco) questões objetivas; b. Sexto Ano do Fundamental II ao Nono Ano do Fundamental II: Questões de Português, Matemática, Inglês, Espanhol, Conhecimentos Gerais (Ciências, História e Geografia); nas séries em que as disciplinas são aplicáveis e de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, serão 10 questões para cada matéria sendo 5 (cinco) questões dissertativas e 5 (cinco) questões objetivas;

Regras Gerais a. As bolsas concedidas não poderão ser cumuladas com quaisquer outros descontos e campanha de matricula, devendo o candidato e seus responsáveis legais, no momento da matricula, optar por uma das possibilidades de desconto; Haverá somente uma data de aplicação de prova, sem direito a segundas chamadas sob quaisquer circunstâncias; c. O resultado do concurso de bolsas é intransferível e nominalmente vinculado ao aluno que fez a prova; d. Os alunos que obtiveram qualquer percentual de bolsa devem efetivar sua matrícula até a data limite de 05 de dezembro de 2016. Após essa data o candidato será considerado como desistente; Após a apresentação da documentação, a mesma será analisada para a efetiva aprovação. Caso o candidato classificado no concurso de bolsas possua pendências financeiras com a instituição, não lhe será permitido efetuar a matricula para o próximo ano letivo.

Metodologia de classificação e Critério de Avaliação Todos os alunos escritos: Será verificada a sua classificação, considerando as notas de todos os candidatos (alunos de outros colégios, concorrendo para as bolsas naquela mesmo ano), e também a nota mínima de corte apontada neste regulamento. O critério para o desempate, se houver, será, nesta ordem: Nota de Língua Portuguesa, nota de Matemática, nota de Ciências Gerais. O último recurso de desempate cabível será, em caso de necessidade, a ordem de inscrição no concurso.