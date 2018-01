Comemorações marcam a Semana da Criança no Bal!

Os alunos do Fundamental I e II participaram de piquenique e degustação de sabores

Por Carina Gonçalves – 07 de outubro de 2015

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Juntar o doce com a alegria, o aroma com a vontade de comer e crianças com piquenique… só poderia resultar em diversão e muito bate papo entre os amigos. Essa é uma das propostas do Colégio Branca Alves de Lima para as comemorações durante a Semana da Criança, que segue até o dia 16 de outubro.

Entre as atividades, uma delas considerada como a mais gostosa, os alunos do ensino fundamental I e II participaram de piqueniques com suas turmas. Além de socializar, dividir e degustar sabores, os alunos se divertiram e ainda colocaram para fora toda a alegria contida para este momento especial.

“Sabemos que a infância é uma fase especial e que passa muito rápido na vida de todos nós. E para homenagear nossos alunos, elaboramos um cronograma de atividades especiais e focadas em cada faixa etária para garantir muita diversão e lembranças doces”, comenta Vânia Lira, diretora do Colégio BAL.

Os alunos contribuíram com um valor simbólico de R$ 2,00 para garantir um lanche animado e diversificado no cardápio, elegido de acordo com a preferência deles, com bolo, pão de queijo, suco, bolachas e muito mais. Vejam nas fotos o resultado delicioso.

Curiosidades:

Você sabia que o Dia das Crianças nasceu no dia 5 de novembro de 1924, no Brasil, a partir do decreto n. 4867, que instituiu o dia 12 de outubro como data oficial para esta comemoração. No entanto, as pessoas não adotaram e praticaram imediatamente esta celebração. Só em 1955 que, efetivamente, após uma grande campanha publicitária, elaborada por uma indústria líder em vendas de brinquedos, o evento tornou-se maior e até hoje é esperado por milhares de crianças.