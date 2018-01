Colégio BAL propõe atividade sobre as diferenças e semelhanças entre as pessoas

As crianças utilizaram espelhos para se verem e após refletir sobre o respeito

Por Carina Gonçalves – 25 de fevereiro de 2016

Somos todos iguais e ao mesmo tempo diferentes. Essa foi a proposta da atividade do segundo ano do ensino fundamental I do Colégio BAL. Dirigida e coordenada pela professora Andrea, os alunos puderam experimentar sensações de como se veem no espelho para depois se auto desenhar.

Após a realização da atividade, que agradou e gerou “burburinho” entre as crianças – que desde pequenas adoram um espelho – cada um deles mostrou o seu desenho para os colegas de sala com a intenção de perceberem que somos diferentes uns dos outros e ao mesmo tempo similares em alguns traços.

A partir da reflexão proposta pelo olhar “em si”, os alunos compreenderam como é importante conviver e respeitar as diferenças de cada pessoa, dentro ou fora da escola.

“Os alunos adoraram esta atividade. Alguns disseram que iam fazer com os familiares em casa para captarem o mesmo sentimento de que são iguais (humanos e em traços físicos) e ao mesmo tempo com muitas diferenças de estilo”, comenta Daniela Martins, coordenadora pedagógica do Colégio BAL – fundamental.

Abaixo seguem as fotos com o registro desta atividade: