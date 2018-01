Colégio BAL promove ato cívico no dia do Hino Nacional

Por Carina Gonçalves – 13 de abril de 2016

Os alunos do Colégio BAL, da unidade do Fundamental I e II, já estão acostumados a cantar o Hino Nacional com freqüência. A proposta desta atividade é incentivar a importância da cidadania e amor a pátria desde a infância.

“Acreditamos que para termos cidadãos comprometidos e leais com o país, é necessário plantar a sementinha do patriotismo desde cedo”, comenta Daniela Martins, coordenadora pedagógica do Colégio BAL.

Para homenagear o Dia do Hino Nacional – comemorado em 13 de abril, os alunos se reuniram no pátio do Colégio BAL e mais dedicados do que nos demais dias, levaram a mão ao peito e cantaram a letra cívica.

Ao final, todos aplaudiram e gritaram palavras de ordem como, por exemplo, “viva o Brasil!”.

Curiosidades:

O Hino Nacional Brasileiro foi composto por Joaquim Osório Duque Estrada (1870 – 1927) e a música por Francisco Manuel da Silva (1795 – 1865). Também, representa um dos quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil conforme estabelece o art. 13, § 1.º, da Constituição do Brasil. Os outros símbolos da República são a bandeira nacional, as armas nacionais e o selo nacional.

Você sabia que a execução do hino Nacional é feita em continência à Bandeira Nacional e ao presidente da República, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, assim como em outros casos determinados pelos regulamentos de continência ou cortesia internacional.

Ele pode ser cantado em abertura de sessões cívicas, nas cerimônias religiosas de caráter patriótico e antes de eventos esportivos internacionais. E desde o dia 22 de setembro de 2009, o hino nacional brasileiro tornou-se obrigatório em escolas públicas e particulares de todo o país para os alunos do ensino fundamental, que devem cantá-lo, ao menos, uma vez por semana.

