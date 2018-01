Colégio BAL promove ação ao ar livre no Parque Vila Lobos

Piquenique, brincadeiras e gincanas foram algumas das atrações oferecidas

Por Carina Gonçalves – 25 de abril de 2016

Já faz tempo que o Colégio BAL oferece atrações para unir os pais e mães de seus alunos em um único lugar, com o objetivo de interagir e, ao mesmo tempo, trocar experiência entre as famílias. Desta vez, a atividade aconteceu no Parque Vila Lobos, ao ar livre e totalmente gratuito para os alunos e seus familiares.

“Pensamos em criar um dia diferente, que fugisse dos apelos comerciais e de lugares fechados, onde as pessoas ficassem pouco período para curtir e prestigiar nossas ações”, comenta Vânia Lira, diretora do Colégio BAL.

A atividade intitulada “Piquenique da Família” atraiu mais de 150 pessoas – entre pais e alunos – na manhã de um domingo ensolarado e muito agradável em meio ao mato, árvores e atrações que o parque disponibiliza aos seus visitantes.

Os pais e familiares puderam levar suas cestas e bolsas térmicas com guloseimas e alimentos saudáveis para desfrutarem em grupo uma atividade simples e feliz ao lado de seus (suas) filhos (as). Na programação os pais brincaram de corrida de saco, colher com ‘ovo” – representado por uma bolinha de pingue pongue e até gincana do balde d’água, que consistia em quem conseguia encher mais rápido o balde com uma esponja encharcada de água.

“Foi muito divertido e prazeroso estar em família e com amigos. Espero que outros eventos como esse aconteçam logo para nossas crianças”, comenta Bruno Ramos, pai de aluno.

Abaixo seguem algumas fotos do dia especial no Parque Vila Lobos: