Colégio BAL oferece dança e descontração para os alunos do período integral

Ficar na escola o dia todo não é chato para os nossos alunos

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por Carina Gonçalves – 01 de fevereiro de 2016

Pergunte para uma criança se ela gostaria de ficar na escola o dia inteiro e surpreenda-se com a resposta. Para os alunos do Colégio BAL – unidade fundamental I e II – isso não é problema e tão pouco sinônimo de chatice. As crianças que ficam em período integral, além de atividades extras que agregam o pacote, ainda se divertem com as atividades recreativas oferecidas pelos monitores e recreacionistas.

Todas as tardes acontecem ações que possam agradar e ao mesmo tempo propor atividades lúdicas, sensoriais e pedagógicas. Hoje a criançada teve aula de zumba par gastar a energia e trabalhar o corpo com movimentos divertidos ao som de boa música.

“As atividades não são chatas e são preparadas para que os nossos alunos se divirtam e ao mesmo tempo apreendam! ”, comenta Vânia Lira, diretora da escola.

Vejam abaixo como foi a atividade de hoje: