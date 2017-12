Colégio BAL finaliza ano com novo projeto

Colégio BAL tem novos investimentos para 2016

Por Carina Gonçalves – 11 de dezembro de 2015

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ano está prestes a terminar e o Colégio BAL, em sua constante busca por melhorias, está com um novo projeto para o ano de 2016. Trata-se da nova unidade “Antonieta Leitão”, com mais de 2 mil metros quadrados para atender alunos do ensino fundamental I e II.

E para comemorar mais uma conquista, a direção do Colégio convida pais e alunos para conhecerem o novo espaço, que estará disponível para visitações a partir do dia 11, com agendamento na secretaria.

“A ideia do novo espaço é proporcionar aos nossos alunos mais conforto, segurança, bem estar e infra-estrutura para o processo de ensino-aprendizagem completo., comenta Vânia Lira, diretora do Colégio BAL.

O local também comportará um Centro Cultural, com atividades extras, recreação e muitas outras atrações. Ainda, terá uma biblioteca completa, sala de informática, laboratório de ciências e robótica, além de muitos projetos para estimular o talento de nossos alunos.

“Visualizamos muitas inovações para nossos alunos. Queremos prepará-los para todos os desafios possíveis da vida acadêmica. Por meio do estudo, sabemos que é possível conquistar tudo o que se deseja. Esta é nossa proposta!, finaliza Vânia.

Abaixo fotos em realidade aumentada: 3D