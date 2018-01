Colégio BAL cria informativo sobre a gripe H1N1

Por Carina Gonçalves – 5 de abril de 2016

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Falar sobre a gripe H1N1 no Colégio BAL não é nenhum tabu. Aqui os alunos acompanham os noticiários e os comentários dos últimos acontecimentos, que infelizmente, vem aumentando a cada dia.

Para alertar os pais, alunos e familiares, a direção do Colégio BAL decidiu criar um informativo que ficará on-line no site, no blog e nas redes sociais com as principais informações básicas sobre o vírus.

Veja abaixo:

Cartilha informativa sobre o vírus da Gripe A (H1N1):

O que é:

O H1N1 é uma doença transmitida por um novo tipo de vírus da mesma família da gripe e, também, é conhecido com o nome de Influenza A/H1N1.

Contágio:

A doença é transmitida de pessoa para pessoa, por meio de secreções da saliva ou espirro, por exemplo. Habitualmente demora cerca de 3 a 7 dias para a doença se manifestar e tem duração de até 15 dias para a cura total. DICA: é importante, ao tossir e ou espirrar, colocar um pano ou o antebraço na frente para evitar a distribuição das bactérias pelo ar. O vírus sobrevive até duas (2) horas sobre superfícies.

Sintomas:

Os sintomas são similares ao de uma gripe comum, porém, acontecem com mais intensidade e progridem subitamente, provocando dores no corpo e na cabeça, dificuldades respiratórias, febre alta (acima de 38º.), dor de garganta, coriza e mal-estar. DICA: aos primeiros sinais, que sejam diferentes da gripe comum, procure um pronto-atendimento com seu médico e ou unidade hospitalar. Use máscara e se possível, evite o contato direto com outras pessoas em situação saudável.

Cuidados:

A higiene é sempre o melhor caminho para evitar qualquer tipo de doença ou bactéria. Por isso, manter as mãos limpas (lavando-as com freqüência e ou usar álcool em gel) é o primeiro passo para evitar o contágio e transmissão da gripe H1N1. DICA: evite compartilhar objetos de uso pessoal com outras pessoas, tocar no nariz, olhos e boca, transitar entre locais aglomerados e ou sem ventilação. Evite os prontos socorros – só no caso de emergência mesmo, pois você pode chegar lá sem a doença e retornar infectado. Lembrem-se: estamos falando de epidemia e esses locais abrigam pessoas com diversas doenças, inclusive a da Gripe H1N1.

Tipos de vacina:

Atualmente, existem dois tipos de vacina que ajudam a imunizar as pessoas contra o vírus, que são:

– a Trivalente – distribuída na rede pública de saúde e combate os vírus tipo A H1N1, tipo A H3N2 e o vírus do tipo B.

– a Tetravalente – aplicada apenas em clínicas particulares de saúde e imuniza contra dois tipos de vírus da gripe A e dois da gripe B.

Quem pode tomar:

Na rede pública, a vacina trivalente, é distribuída para um grupo distinto de pessoas, que abrange crianças entre seis meses até 5 anos completos, pessoas com doenças crônicas, idosos, índios, trabalhadores da saúde e mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias. Segundo o Ministério da Saúde, a gripe A é superada por pessoas saudáveis após poucos dias de tratamento sem grandes riscos. DICA: procure orientação médica antes de qualquer atitude. Se automedicar pode provocar riscos para a saúde e para a vida.