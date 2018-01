Campanha do Agasalho continua no Colégio BAL

Ainda dá tempo de participar da nossa Campanha de Agasalho

Por Carina Gonçalves – 22 de maio de 2016

O Colégio BAL já deu início em sua Campanha do Agasalho, que acontece anualmente no mês de maio, para arrecadar roupas e calçados (fechados) em bom estado de conservação para, posterior, doar à instituições beneficentes que atendem pessoas em situação de risco ou moradores de ruas.

“Como já é de costume, nossos alunos e pais participam todos os anos com doações de peças que já não servem mais para a família e que podem ser aproveitadas por outras pessoas. Cultivamos a solidariedade e, ao mesmo tempo, praticamos um ato de amor em prol do próximo”, comenta Vânia Lira, diretora do Colégio BAL.

Para participar, os interessados podem doar calçados, roupas, cobertores e vestimentas de inverno, que vão de peças infantis (recém nascidos à fase escolar), juvenis (a partir de 10 anos e adolescentes) e adultos (todas as idades em qualquer unidade do Colégio BAL.

“Vamos participar e indicar para os amigos e familiares. Fazer o bem alimenta a alma e aquece o coração!”, finaliza Vânia Lira.

Conheçam as nossas unidades:

BAL – Ensino Fundamental / Centro Cultural BAL (CCBAL)

Rua Antonieta Leitão, 156 – Freguesia do Ó – São Paulo

Contato: 11-3935-3848

E-mail: ubiraci@colegiobal.com.br

BAL Kids – Ensino Infantil

Rua Brito Peixoto, 293 – Freguesia do Ó – São Paulo

Contato: 11-3935-1272

E-mail: britopeixoto@colegiobal.com.br

BAL Kids – Berçário e Educação Infantil

Rua Chico de Paula, 454, Freguesia do Ó – São Paulo

Contato: 11-3931-1078

E-mail: chicodepaula@colegiobal.com.br

BAL Kids – Berçário

Rua dos Sitiantes, 261 H – Freguesia do Ó – São Paulo

Contato: 11-3977-9207

E-mail: sitiantes@colegiobal.com.br