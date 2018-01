Aprendizado sem medo e alunos seguros de si na hora da prova

Por Carina Gonçalves – 21 de junho de 2016

Sentir Segurança é importante para qualquer atividade na vida. Na infância, por exemplo, é fundamental para que possamos seguir adiante sem traumas e medos. E quando o assunto é prova, muitos alunos sofrem com antecedência e até pensam em desistir. Mas não é o caso dos alunos do Colégio BAL, que dominam muito bem as matérias e colocam em prática, no papel, tudo o que é visto em sala de aula, durante a verificação de aprendizado.

“Aqui no BAL não usamos o termo prova, pois acreditamos que a verificação do aprendizado é o resultado da dedicação dos alunos e dos professores em ações conjuntas”, comenta Daniela Martins, coordenadora pedagógica do BAL.

Sempre que há verificação de aprendizado no Colégio BAL os alunos ficam ansiosos como qualquer criança, mas no momento em que precisam mostrar tudo o que sabem, se concentram e utilizam seus talentos para doar o melhor de si.

Vejam nas fotos como a turma do fundamental I realizou a atividade com dedicação: