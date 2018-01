Alunos do BAL são “Agentes Mirins de Combate à Dengue”

As atividades estão relacionadas dentro do projeto “Preservar para Prevenir”





Por Carina Gonçalves – 7 de abril de 2016

Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, comemorado nesta quarta-feira (7 de abril), o Colégio BAL promove ações lúdicas com alunos para conscientizá-los sobre a importância de cuidados básicos contra o mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como a Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. Todos os alunos do ensino fundamental I e II passam a assumir o papel de “Agentes Mirins de Combate à Dengue”, com o objetivo de “Preservar para Prevenir” problemas de saúde para si, para os seus familiares e vizinhos.

“Temos como proposta inicial, envolver nossos alunos do ensino fundamental, especialmente, por terem melhor compreensão sobre as doenças que o mosquito pode causar para milhares de pessoas. Durante a semana inteira trabalhamos com atividades ligadas ao tema e hoje, no dia Mundial da Saúde, vamos reforçar a mensagem de que todo cuidado é pouco para evitar novos criadouros do Aedes Aegypti”, comenta Vânia Lira, diretora do Colégio BAL.

As ações, que tiveram início na última segunda-feira estão relacionadas à preservação ambiental e sua importância para a vigilância de doenças endêmicas como, por exemplo, a dengue e o Zika, mais abordados nos noticiários. Desta maneira, os alunos, além de receberem informações, serão transformados em verdadeiros protetores do meio ambiente, com ações críticas e reflexivas dentro e fora da escola .

Os alunos, ainda, fizeram um tour pelo Colégio BAL para procurar possíveis locais que podem propiciar a criação de larvas do mosquito e, quando visualizavam, usaram placas nas cores verde, amarela e ou vermelha para indicar a intensidade do perigo. Também, participaram de uma gincana lúdica, ao qual puderam fixar todas as informações sobre cuidados e meios de eliminar os focos, para depois repassarem as informações aos pais, familiares e amigos.





Entre as informações já trabalhadas, os alunos conheceram todo o processo que dá inicio a vida do mosquito em locais que armazenam água limpa e parada como, por exemplo, em vasos, caixas d’água destampadas e ou com aberturas suficiente para a entrada do mosquito, calhas de telhados, entulhos que propiciam o acumulo de água, etc. Também, assistiram a um vídeo informativo com os principais cuidados que devemos manter no dia a dia, nas residências, comercios e locais públicos.

“Adorei participar da atividade, pois agora posso falar para os meus pais e amigos como um mosquito bem pequeno pode ser perigoso”, comenta Gabriel Ramos, aluno do segundo ano do ensino fundamental.

Para a coordenadora educacional Daniela M. Coelho, ações desse porte enobrecem a causa e colocam as crianças em um papel fundamental para a preservação, conscientização e atividades futuras para a sociedade e o bem coletivo. “Sabemos que se cada um fizer um pouquinho, poderemos mudar o nosso metro quadrado e depois o do vizinho e assim por diante. Aqui na escola, as crianças adoram participar de projetos que possam ultrapassar os muros da escola”, finaliza Daniela.

