A importância do educador

Por Carina Gonçalves – 15 de janeiro de 2016

O professor tem em seu papel como educador, muito mais do que a função de ensinar ou alfabetizar crianças, jovens e adultos. Em sua essência natural, a pessoa que incorpora o ato de passar adiante o conhecimento tem como filosofia de vida o bem estar coletivo, especialmente quando se pensa no progresso e no desenvolvimento do ser humano em suas plenas faculdades.

Ainda, no papel de ser humano, ao qual é de fato, o educador (homem ou mulher) aplica dentro do ambiente escolar e, também, fora dele, o seu incondicional sentido de mãe e pai, ao qual dedica carinho, amor e respeito para o próximo que “depende” ou se “espelha” em seus exemplos, no caso, os alunos.

Por tal importância, o Colégio Branca Alves de Lima (BAL), oferece aos pais e aos alunos – do berçário ao ensino fundamental II – profissionais docentes que se assemelham a missão, valores e visão da instituição, que sempre defende o ensino de qualidade para todos, contribuindo para a formação de uma sociedade de jovens éticos, participativos, solidários, competentes e conscientes de seus atos e objetivos.

Em outras palavras, buscamos, por meio da ética, da competência, do comprometimento, da qualidade, da solidariedade, da inovação e, especialmente, pela humanização, formar alunos aptos para concorrerem e conquistarem melhores posições no ambiente corporativo, assim como serem destaques positivos em todos os ciclos de convivência em grupo ou familiar. Para isso, utilizamos a Pedagogia Afetiva aplicada pelo Sistema Maxi de Ensino – pertencente ao Grupo Abril de Educação – para transformar tudo isso em realidade e de forma sustentável e feliz.

E vale lembrar, que também estamos com novos projetos que levarão cultura, esportes, qualificação profissional, entre outras atividades para a comunidade externa, além dos alunos matriculados em nossas unidades. Tudo por meio do Centro Cultural Branca Alves de Lima, que terá como foco a acessibilidade a novas oportunidades e, também, a transformação para o bem por meio da educação. Agora no mesmo endereço do ensino fundamental I e II – Rua Antonieta Leitão, 156, Freguesia do Ó – perto do Largo do Clipper.