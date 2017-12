A curiosidade nos move para o conhecimento!

Por Carina Gonçalves – 30 de novembro de 2015

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como dizia Paulo Freire: “Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino”. Dito isto, podemos refletir sobre o quanto é fundamental permitir que a criança possa explorar, à sua maneira, o mundo e os recursos que a rodeia.

Acreditamos que primeira infância é a fase mais importante e divertida na vida de uma pessoa e, devido a isso, nós, do Colégio Branca Alves de Lima – BAL , buscamos exercer atividades estimulantes e assertivas para o desenvolvimento cognitivo (percepção, atenção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem) de nossos alunos, ainda na educação infantil, período este de descobertas maravilhosas.

Em todas as nossas unidades de educação infantil possuímos programas e projetos que estimulam talentos e habilidades de nossos (as) pequenos (as) aprendizes. Observamos a cada dia resultados impressionantes e o progresso de cada criança, individualmente e no coletivo.

Por exemplo, na unidade da Chico de Paula, nossas crianças aprendem de maneira lúdica a respeitar os colegas, a terem disciplina, identificar cores, formas e texturas. Aprendem a lidar com seus limites e capacidades, além de outras lições inerentes a idade.

Vejam nas fotos abaixo como eles se comprometem e se sentem parte dos projetos que propomos no ambiente escolar.