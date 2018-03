Despertar a curiosidade com atividades coletivas gera resultados satisfatórios para todos

Atividades em grupo impactam mais no aprendizado e garante diversão ao mesmo tempo

Por Carina Gonçalves – 11 de agosto de 2015

Viver em sociedade ou em grupos é uma atividade saudável e indicada para o progresso intelectual e físico de todas as idades, especialmente para crianças e jovens. No ambiente escolar, os resultados podem ser percebidos logo no primeiro mês em que a criança entra em contato com um novo universo, além do que estava acostumada com os pais e familiares.

As brincadeiras e atividades em grupos são imprescindíveis para que elas possam estabelecer um relacionamento amigável com outras crianças e aprendam a lidar com diversos desafios ao decorrer de suas vidas. Entre alguns, o incentivo a autonomia (que inclui ações de cooperação, escolhas e decisões) é um dos pontos chaves para formar uma pessoa feliz e confiante de si mesma, já nos primeiros meses de vida.

“Levamos em conta que o despertar do conhecimento deve ser provocado todos os dias. Para isso, utilizamos brincadeiras, atividades lúdicas e adivinhações, além do tradicional método de aprendizado, muito importante para a rotina das crianças”, comenta Vânia Lira, diretora do Colégio BAL.

Entre as atividades praticadas, que também fizeram parte do repertório do curso de férias, estão: bolinhas de sabão – para aguçar o sentido e coordenação motora; atividade com barbante e formas – para trabalhar a coletividade e criação; identificação de cores – aprimorando os sentidos; dança – para estimular atividade física; pintura livre – desenhos na parede; adivinhação; musicalidade – práticas das aulas frequentes; treino de tabuada – para fortalecer o estudo de matemática, entre muitas outras. O resultado está na participação total dos alunos, que vão do berçário ao ensino fundamental, representados nas fotos.