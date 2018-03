Atividades lúdicas nas aulas de inglês garantem melhor aprendizado

Por Carina Gonçalves – 07 de agosto de 2015

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com um Programa Intensivo de Línguas, o Colégio Bal, tem conquistado a atenção dos alunos e adesão às atividades, que além de oferecerem conteúdo e metodologia igual à aplicada na alfabetização norte-americana, utiliza recursos lúdicos e focos diferenciados para cada faixa etária.

Para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, a teacher Nathasha preparou uma espécie de treasure hunting (caça ao tesouro) com os kids, que se dividiram em duplas para em vez de treasures, eles tinham de encontrar as clothes (roupas) escondidas pela escola.

“Hoje, por exemplo, colocamos em prática o conteúdo aprendido sobre vestuário com alunos do 1º ano A e B”, comentou a professora Natasha.

Os itens que eles tiveram de localizar: a pink jumper, a purple t-shirt, a green socks, a black shorts e, por fim, a blue and yellow dress (um moletom rosa, uma camiseta roxa, uma meia verde, um shorts preto e um vestido azul e amarelo).

A aula/brincadeira foi repetida três vezes. “Em seguida colocamos em prática o uso dos adjetivos big (grande) e small (pequeno) ao experimentar as roupas nos kids, como podemos ver, todos ficaram com roupas muito big, o que lhes rendeu boas risadas!”, finaliza teacher