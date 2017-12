Atuante há quase duas décadas, o Colégio Branca Alves de Lima (BAL) possui cinco unidades localizadas na região da Freguesia do Ó: Rua Ubiraci, 18 (Fundamental I e II); Rua dos Sitiantes, 261 (Berçário e Maternal); Rua Chico de Paula, 454 (Berçário e Educação Infantil); Rua Brito Peixoto, 293 (Educação Infantil); e Rua Bonifácio Cubas, 767 (Centro Cultural, com atividades extras como Cia de Teatro; Café Filosófico; Cinema & Debate, Oficina RPG Educacional e, também, oferece período integral para alunos do Fund. I e II). Desde 2014 todas as unidades praticam o “Programa Intensivo de Línguas”, com aulas diárias para atender a demanda global sobre a importância da fluência do idioma inglês, com valores acessíveis. A metodologia usada é moderna e desenvolvida com parâmetros de aprendizado igual à aplicada, nos Estados Unidos, para crianças em fase de alfabetização. O Colégio BAL tem como missão assegurar um ensino de qualidade e ser símbolo de excelência em educação, buscando contribuir com a sociedade na formação de jovens éticos, participativos solidários e competentes. Temos como propósito ser referência nacional na área da educação e formação de alunos em suas competências e talentos, ao qual nos dedicamos diariamente para receber o reconhecimento pelos resultados do processo de ensino aprendizagem e de desenvolvimento humano, aplicados dentro do ambiente escolar. Saiba mais: www.colegiobal.com.br