Uso da segunda língua na escola be.Living

A escola bilíngue tem como desafio criar situações significativas de uso da segunda língua. O uso do inglês, no caso da be.Living, se torna uma necessidade para que os meninos e meninas se comuniquem no ambiente escolar. Para vivenciar essa proposta com protagonismo, é importante que os estudantes percebam todos os benefícios do bilinguismo.

Na volta às aulas, as meninas do Year 3 estabeleceram a meta de usar somente o inglês no ambiente escolar.

A professora Patricia Molnár da Silva propôs uma roda de discussão para falar sobre a importância de aprender inglês e elas se surpreenderam ao saber que aprender uma língua estrangeira na infância traz muitos benefícios para o cérebro. Aprenderam que pessoas bilíngues contam com melhor memória, tomam decisões com mais agilidade, se tornam mais perceptíveis e possuem habilidade para realizar multitarefas.

Dessa forma, o grupo está se empenhando para atingir sua meta.