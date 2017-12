O Colégio be.Living sempre buscou trazer para a discussão com as crianças temas como a sustentabilidade e o consumismo. No Year 1 esse trabalho acontece com bastante intensidade, unindo diferentes áreas do conhecimento a valores tão importantes para o momento em que vivemos. Durante o desenvolvimento deste trabalho aproveitamos o dia das crianças para provocarmos reflexões sobre o consumismo em nossos alunos a partir do olhar para os seus próprios brinquedos.

Como parte do projeto Consumo, os alunos do Year 1 organizaram uma Troca de Brinquedos entre todos os alunos do Ensino Fundamental 1. Mesmo com a participação não obrigatória, a grande maioria dos alunos optou por participar e as famílias, parceiras em todo o processo, também entraram na brincadeira, dando suporte para as escolhas e organização das crianças

Pensado em diferentes etapas, acreditamos que este trabalho possibilita o exercício e desenvolvimento de habilidades fundamentais como escolha, desapego, diálogo, argumentação e a frustração. Todo o processo é mediado pelos professores e, após a troca, as crianças ainda preenchem um termo de acordo e comprometimento.

Acreditamos que esta é uma boa maneira de materialização do que seria uma prática não consumista, trazendo para a realidade aspectos que, muitas vezes, ficam somente no discurso e pouco no dia a dia dos nossos meninos.